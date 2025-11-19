México

La Granja VIP: esta es la nueva manera de nominar en la asamblea

Los granjeros se enfrentarán a un nuevo reto para votar en contra de sus compañeros

(Captura La Granja VIP)
(Captura La Granja VIP)

La Granja VIP sufrirá grandes cambios a partir de la séptima semana de competencia, así lo anunció Adal Ramones en el programa.

Esto luego de que el público eligió, por primera vez, a dos personas para competir por el puesto de capataz.

De acuerdo con la información que compartió el conductor en la transmisión en vivo del pasado 18 de noviembre, el proceso de nominación se modificará a partir de la sexta semana de competencia.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Los granjeros no solo nominarán a uno de sus compañeros, ahora deberán votar en contra de un granjero y un peón. Es decir, tendrán a su disposición dos votos para llevar a cabo su estrategia.

Los nominados serán aquellos que tengan más votos en contra.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

El primer paso para votar es entrar al sitio web oficial: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota. Allí, cada usuario debe seleccionar al participante de su preferencia; puede emitir hasta 10 votos al día, ya sea distribuyéndolos entre varios nominados o destinándolos todos a un solo concursante.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Una vez utilizados los 10 votos iniciales en el sitio web oficial, en la parte inferior aparece un enlace con la frase “desbloquea 10 votos extra aquí”. Al hacer clic, se abre una nueva ventana que habilita la asignación de 10 votos adicionales para el participante elegido.

Otra vía es descargando la aplicación TV Azteca En Vivo desde la App Store o Google Play. Dentro de la app, el usuario debe acceder a la sección de La Granja VIP, elegir a su granjero o granjera favorito y otorgar un máximo diario de 10 votos al día, los cuales puede dividir o concentrar en un solo participante.

La Granja VIP en vivo
La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: quinta eliminación se encuentra reñida entre estos dos granjeros (RS)

¿Quiénes son los granjeros eliminados de La Granja VIP?

El reality show de TV Azteca tiene una duración de 10 semanas. Cada domingo se eliminará a un concursante hasta la final, donde se nombrará a un ganador.

Los eliminados hasta la quinta semana son:

  1. Carolina Ross
  2. Sandra Itzel
  3. Omahi
  4. Jawy Méndez
  5. Manola Diez
Lola Cortés permaneció 1 mes
Lola Cortés permaneció 1 mes en el reality. (La Granja VIP, X)

Lolita Cortés abandonó La Granja VIP

A ellos se suma la famosa actriz de teatro musical y crítica de La Academia, quien abandonó el reality show por voluntad propia en la cuarta semana tras presentar una crisis de salud mental.

“He estado con mi esposo. Mis perros al principio fue: «¿Y esta señora dónde la hemos visto antes?» (...) Mi hermana estaba deshecha, recuperar a mis hijos, me fui a casa de mi hijo, platicamos (...) He estado con mi esposo porque algo que entendí ahí adentro es: No, no quiero el césped de al lado que es más verde. No, no quiero la ropa que tiene alguien más. Quiero a mi marido, quiero a mi familia, quiero donde vivo, quiero a mis perros", contó en entrevista para Venga la Alegría.

