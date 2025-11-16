Agencias

Sheinbaum dice que en la protesta del sábado había "pocos jóvenes" y acusa a la oposición de caldear los ánimos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido en que figuras de la oposición mexicana han participado activamente para inflamar las protestas del sábado en la capital del país, que terminaron con más de un centenar de heridos y unos 40 detenidos.

Sheinbaum ya cuestionó a principios de semana el origen de la concentración "solo hay que revisar quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir", ha asegurado en relación a su predecesor Vicente Fox o al movimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rivales de la presidenta, "que ya reivindicaron el movimiento".

Ahora, y durante un acto en Tabasco, la presidenta de México ha insistido en que la declaración de la concentración como un movimiento juvenil de la Generación Z es inexacto.

"Dicen que 'marcharon jóvenes', pero en realidad había muy pocos jóvenes; y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos: No a la violencia", ha manifestado en comentarios recogidos por 'Proceso'.

"México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación. Se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia", ha afirmado la mandataria.

El secretario de Seguridad Ciudadana de México, Pablo Vázquez, habia informado previamente al menos 20 personas resultaron detenidas durante la manifestación. Además, 60 policías sufrieron lesiones y 40 de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital --no se ha informado del número de manifestantes heridos--.

Igualmente, ha indicado que la manifestación ha transcurrido de manera pacífica durante la mayor parte del recorrido, sin embargo, ha acusado a "grupos de encapuchados" de generar violencia.

