Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 18 de noviembre

Los martes están destinados para este duelo que combina habilidades físicas y mentales CRÉDITO: FB/ExatlonMx

El Duelo de los Enigmas es uno de los momentos más esperados de Exatlón México, se disputa hoy, 18 de noviembre de 2025, en la octava semana de competencia.

La atención de los seguidores del reality se centra en el enfrentamiento entre el equipo azul y el equipo rojo, con los azules posicionados como favoritos tras una serie de victorias recientes; sin embargo, la posibilidad de una reacción inesperada por parte del equipo rojo mantiene la expectativa alta y la incertidumbre sobre el desenlace.

Quién gana hoy en Exatlón

Durante la semana 8, el equipo azul ha mostrado un dominio claro en las pistas y fuera de ellas.

Con base en el rendimiento mostrado y los antecedentes de la semana, la predicción apunta a una victoria azul en el Duelo de los Enigmas de hoy.

Sin embargo, la historia de Exatlón México ha demostrado que las sorpresas son posibles y que ningún resultado está asegurado hasta el final.

Esta competencia se inclina al equipo azul (ExatlonMx)

El equipo rojo aún tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de la competencia si logra una actuación destacada esta noche.

Eliminado de Exatlón México 16 de noviembre

El pasado domingo, lograron eliminar a Luis Avilés, uno de los competidores más fuertes del equipo rojo, mediante votación. Esta eliminación marcó el inicio de un ciclo favorable para los azules, quienes el lunes recuperaron la Villa 360 tras imponerse con un marcador de 8 a 4 en el duelo por la ventaja.

Esta victoria no solo les devolvió el control sobre las comodidades y beneficios de la Villa 360, sino que también dejó al equipo rojo sin puntos ni ventajas para la jornada, consolidando la superioridad azul en este tramo de la competencia.

El marcador de 8 a 4 refleja la diferencia de rendimiento entre ambos equipos.

Los azules han demostrado mejor condición física, estrategia y cohesión, lo que les ha permitido aprovechar las ventajas de la Villa 360, como una mejor alimentación y descanso, factores que inciden directamente en su desempeño.

Este círculo virtuoso de victorias ha convertido al equipo azul en el principal candidato para llevarse el Duelo de los Enigmas de esta noche, según las tendencias observadas en los últimos episodios.

Los fans quieren saber quién se lleva este beneficio sorpresa (ExatlonMx/FB)

A pesar de este panorama, el equipo rojo no está fuera de la contienda. Aunque enfrenta una desventaja numérica y la ausencia de refuerzos tras la lesión de Aristeo Cázares, los escarlatas han demostrado en semanas anteriores su capacidad para remontar situaciones adversas.

La eliminación de Luis Avilés ha sido un golpe significativo, pero también podría servir como motivación adicional para buscar la sorpresa.

Quiénes han salido de Exatlón México

Azules:

Álex Sotelo

Andrea Álvarez

Karen Núñez

Antonio Flores

Michelle Tanori

Paola Peña

Rojos:

Aristeo Cázares (por lesión)

William Arroyo (por lesión)

Luis Avilés (eliminado más reciente)

Cazáres disputaba su permanencia frente a Luis en el circuito de pruebas cuando perdió el equilibrio al cruzar por un aro de fuego. (Exatlón México 2025, Facebook)

El hecho de estar contra la pared podría impulsar al equipo rojo a elevar su nivel y revertir la tendencia negativa, como ya lo han hecho en otras ocasiones.

Qué ha pasado en Exatlón México

El programa no solo se define por los resultados colectivos, sino también por los duelos individuales y las tensiones internas que añaden dramatismo a la competencia. En el episodio del lunes, la batalla entre Evelyn, conocida como Sniper del equipo rojo, y Toro Miura del equipo azul, destacó por su intensidad.

Evelyn logró arrebatarle un punto a Paulette, en un enfrentamiento que evidenció la determinación y el nivel técnico de las atletas. Además, fuera de las pistas, la polémica se trasladó a las redes sociales, donde el novio de Ella Bucio defendió públicamente a la competidora ante los comentarios negativos, y Alejandro, del equipo azul, avivó la rivalidad al declarar: “Mi rivalidad es con todo el equipo rojo”, generando reacciones entre los seguidores.

Dónde ver Exatlón México hoy

El episodio podrá verse en vivo a través de Azteca UNO a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de lunes a viernes, y los domingos a las 18:00 horas.

También está disponible en la aplicación de Azteca y en las redes sociales oficiales del programa, donde se publican actualizaciones y momentos destacados en tiempo real.