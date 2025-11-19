México

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a Ciudad Juárez: fecha, hora y dónde verlo gratis

La ciudad fronteriza rinde homenaje a Juan Gabriel con la transmisión especial de su emblemática presentación en Bellas Artes

Guardar
Juan Gabriel in Juan Gabriel:
Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

La Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez se convertirá este sábado 29 de noviembre en el punto de encuentro para los seguidores de Juan Gabriel, gracias a la proyección gratuita de su emblemático concierto en el Palacio de Bellas Artes.

La velada, organizada por el Gobierno de México, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y el Museo de Juan Gabriel, permitirá al público revivir una de las presentaciones más trascendentes en la historia de la música mexicana, con imágenes inéditas del espectáculo de 1990.

Este proyecto marca el regreso del artista a través de su obra a la ciudad que lo vio crecer dándole a este homenaje una dimensión única. Habitantes y turistas tendrán la oportunidad de volver a escuchar los éxitos del “Divo de Juárez” en una noche que fusiona memoria colectiva, cultura y música.

Detalles del evento

(X/@cultura_mx)
(X/@cultura_mx)
  • Lugar: Plaza de la Mexicanidad, Ciudad Juárez
  • Fecha: Sábado 29 de noviembre
  • Horario: 19:00 horas
  • Entrada: Libre, sin registro previo

Autoridades y organizadores aconsejan llegar con anticipación para asegurar un lugar cómodo frente a la pantalla gigante que transmitirá el recital.

De forma adicional, se invita a los asistentes y fanáticos a participar con videos de hasta 30 segundos donde compartan recuerdos, fotografías o anécdotas relacionadas con Juan Gabriel, para ser difundidos en redes sociales como parte activa de la conmemoración.

Una noche de homenaje y memoria colectiva

La actividad busca reunir tanto a fanáticos de larga trayectoria como a nuevas generaciones para celebrar el vínculo entre Juan Gabriel y Ciudad Juárez.

El 'Divo de Juárez' regresa
El 'Divo de Juárez' regresa a Chihuahua con la proyección de uno de sus memorables conciertos. Foto: Juan Gabriel, FB

El concierto original, realizado en mayo de 1990 en el máximo recinto cultural de México, marcó un antes y un después en la proyección pública del artista. Por primera vez, la música popular desbordó el espacio tradicionalmente reservado para la ópera y la música clásica, abriendo la puerta a otros géneros y creando un referente para la cultura musical del país.

De acuerdo con el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, la proyección incluirá tomas nunca antes vistas provenientes del archivo personal de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantautor. Estas imágenes, difundidas en colaboración con la plataforma Netflix, forman parte del reciente documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, lo que aporta un valor especial al encuentro para quienes asistan a la Plaza de la Mexicanidad.

En el precedente más reciente de grandes homenajes públicos, Juan Gabriel ofreció en 2015 un concierto gratuito en la misma Plaza de la Mexicanidad, frente a la ex Aduana Fronteriza.

En esa ocasión, por su 45 aniversario artístico, reunió a entre 30 mil y 40 mil personas, acompañado por orquesta, mariachi, coro y ballet.

Juan Gabriel en una de
Juan Gabriel en una de sus icónicas presentaciones.

Aunque nació en Parácuaro, Michoacán, Juan Gabriel construyó su carrera desde Ciudad Juárez, a la que siempre consideró su hogar y donde empezó a forjar su identidad artística y popular. Llegó muy joven a la frontera, vivió en condiciones modestas, residió en un internado durante su infancia y fue en los bares y centros nocturnos locales donde compuso sus primeras canciones y comenzó a ser reconocido.

En diversas entrevistas y presentaciones, llegó a afirmar: “Mi verdadera casa es Juárez”, una frase que consolidó su imagen como ícono de la ciudad.

Temas como “Arriba Juárez” y la presencia recurrente de referencias a la ciudad y a la frontera en su obra refuerzan el lazo simbólico entre el artista y la vida comunitaria de la región.

