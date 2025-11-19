México

Beca Rita Cetina 2025: arranca entrega de tarjetas para estudiantes que se registraron en septiembre

Alumnas y alumnos de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

La Beca Rita Cetina es un programa del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

Este martes 18 de noviembre arrancó el proceso de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para todos los estudiantes de secundaria que acaban de ingresar a este nivel educativo escolar.

Desde semanas antes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que la entrega de los plásticos se llevaría a cabo en esta fecha.

Recalcó que los padres de familia de los menores de edad y/o tutores son los encargados de recoger el plástico, el cual es emitido por la Secretaría del Bienestar.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar mencionó que los padres de familia y/o tutores que registraron en la plataforma al menor de edad son los únicos que pueden recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina.

La Beca Rita Cetina tiene como objetivo evitar el abandono escolar para estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

El registro de nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina, es decir, de quiénes acaban de ingresar al primer año de secundaria, fue el pasado mes de septiembre de 2025.

Es importante que tengas a la mano la documentación necesaria para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina desde este martes 18 de noviembre.

Estos son los documentos que debes tener a la mano en el momento de recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina

De la madre, padre o tutor

  • Identificación oficial vigente (original y copia): Este documento puede ser la Credencial Para Votar.
  • Comprobante de domicilio (copia y no mayor a 6 meses)
  • Acta de nacimiento (copia): la puedes obtener aquí: https://www.miregistrocivil.gob.mx/
  • CURP certificada (copia): aquí lo puedes sacar https://www.gob.mx/curp/

De la o el estudiante

  • CURP certificada: disponible aquí https://www.gob.mx/curp/
  • Acta de nacimiento (copia): disponible aquí https://www.miregistrocivil.gob.mx/
El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

La Beca Rita Cetina este 2025: un nuevo programa universal

La Beca Rita Cetina es un programa social creado por el Gobierno de México y enfocado en alumnos que cursan la secundaria en escuelas públicas a nivel nacional.

Este incentivo económico está destinado a ayudar a los estudiantes con la compra de artículos y servicios esenciales que permitan la continuidad de sus estudios.

Se pretende que el recurso se utilice para cubrir gastos en libros, alimentos, materiales escolares, insumos de papelería, uniformes y traslados diarios entre el hogar y la escuela.

El monto del apoyo es de mil 900 pesos entregados cada dos meses, mediante tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina es otorgada por autoridades del Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

La gestión y distribución de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La finalidad principal es reducir los índices de abandono escolar en secundarias públicas y respaldar a los estudiantes para que finalicen esta etapa educativa.

El programa amplía su cobertura integrando a estudiantes que ingresaron recientemente al primer año de secundaria pública en el país.

Estos nuevos participantes completaron su registro en septiembre y están por recibir su tarjeta del Banco del Bienestar, con la cual podrán disponer de mil 900 pesos cada bimestre.

