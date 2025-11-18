México

Beca Rica Cetina 2025: fecha de inicio para la entrega de tarjetas Bienestar y cómo recibir el plástico

El programa abrió su última convocatoria en septiembre y octubre para incorporar a nuevos beneficiarios

La beca se orienta exclusivamente a apoyar a estudiantes de secundaria. A partir de 2026, podrán integrarse los alumnos de primaria y más adelante, los de preescolar.

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado desde inicios de 2025 bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuyo propósito es beneficiar a estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que estén inscritos en escuelas públicas del país.

En su primera fase, la beca se orienta exclusivamente a apoyar a estudiantes de secundaria. A partir de 2026, podrán integrarse los alumnos de primaria y más adelante, los de preescolar. El apoyo consiste en un depósito de 1,900 pesos cada dos meses destinado a cada padre o madre de familia, entregado mediante la tarjeta Bienestar durante los 10 meses del ciclo escolar, exceptuando julio y agosto, considerados periodo vacacional. Además, el programa otorga 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que se registre en la misma familia.

El objetivo principal del proyecto es prevenir el abandono escolar y facilitar que los estudiantes continúen y completen sus estudios satisfactoriamente mediante este recurso económico.

¿Cómo recibir mi tarjeta Bienestar si me registré a la Beca Rita Cetina en la convocatoria pasada?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó a través de sus redes sociales que el próximo 25 de noviembre arrancará la dispersión de tarjetas del Bienestar para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina que se registraron en la convocatoria pasada.

Asimismo, el comunicado que permitirá conocer la fecha exacta de entrega de tarjeta, será emitido a través de cada escuela que participe en la Beca Rita Cetina.

Documentos que se necesitarán para recoger la tarjeta del Bienestar

De igual manera, la CNBBBJ compartió los documentos que se necesitarán los beneficiarios al momento de recoger las tarjetas del Bienestar.

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

Por otra parte, la última dispersión de los recursos de la Beca Rita Cetina se realizó durante el mes de octubre, así que tomando en cuenta este calendario, los beneficiarios recibirán su siguiente depósito en diciembre. Cabe indicar que este será el último del 2025.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

