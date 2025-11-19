Álex Fernández pospone concierto de Uruapan en apoyo a Carlos Manzo

Foto: Eduardo Cano se solidariza con la viuda de Manzo (Infobae México)

El impacto de la violencia en Michoacán ha llevado a Alex Fernández a tomar una decisión que resuena más allá del ámbito musical. El cantante anunció la postergación de su concierto en Uruapan, originalmente programado para el 28 de noviembre, como muestra de respeto a Carlos Manzo, alcalde asesinado. En un comunicado dirigido a sus seguidores, el joven cantante expresó su pesar por la situación y realizó un llamado a la paz, subrayando que “México está de luto”.

La presentación formaba parte de la gira “Voz de mi sangre” y tenía como sede el Salón “Los Telares”, en el municipio donde Carlos Manzo ejerció el cargo durante un año y dos meses. El asesinato del alcalde, perpetrado el 1 de noviembre durante la celebración pública del Día de Muertos, generó una ola de indignación en la comunidad.

¿Qué fue lo que dijo Alex Fernández?

En su mensaje, Alex Fernández comunicó a sus seguidores de Uruapan la decisión de reprogramar el evento: “Derivado a los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Uruapan, y ante el clima de violencia que hoy se vive en Michoacán, hemos decidido reprogramar el concierto en el Salón ‘Los Telares’”.

El artista aprovechó la ocasión para invitar a la reflexión sobre la situación que atraviesa el país y reiteró su solidaridad con la comunidad: “Hoy más que nunca queremos acompañar con respeto y empatía a la comunidad y brindar un espacio para la calma y la reflexión; México está de luto, nos volveremos a ver muy pronto para cantar, abrazarnos con la música y unir fuerzas desde lo que más nos une: el amor y el respeto por nuestra gente”.

¿Habrá reembolsos?

El hijo de Alejandro Fernández, conocido como “el Potrillo”, aclaró que la decisión corresponde a una reprogramación y no a una cancelación definitiva. No obstante, proporcionó un enlace para que quienes ya habían adquirido boletos puedan solicitar el reembolso.

Carlos Manzo: sus últimas horas de vida

Grecia Quiroz rompió el silencio y habló de cómo fueron los últimos momentos con vida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado. (Cuartoscuro)

La noche en que Carlos Manzo perdió la vida, la multitud que colmaba la plaza de Uruapan celebraba el inicio del Festival de las Velas, una de las festividades más emblemáticas de la ciudad. En ese ambiente de fiesta y expectación, el entonces alcalde se movía entre la gente, acompañado por su familia y rodeado de ciudadanos que buscaban acercarse a él.

Su esposa, Grecia Quiroz, hoy alcaldesa y viuda de Manzo, reconstruyó en entrevista con Radio Fórmula los momentos previos al ataque que conmocionó a Michoacán. En los días anteriores al festival, Carlos Manzo había intensificado su trabajo, llegando a casa en la madrugada tras supervisar personalmente cada rincón del centro, los parques y las decoraciones donde se desarrollaría el evento.

“Le gustaba que todo quedara perfecto, que la gente estuviera contenta y que no hubiera motivos de quejas”, relató Grecia Quiroz.