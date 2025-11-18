México

Grecia Quiroz narra cómo fueron las últimas horas con vida de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan relató que, instantes antes del ataque, su esposo tenía la inquietud de entregarle a su hijo, a quien llevaba en brazos

Guardar
Grecia Quiroz rompió el silencio
Grecia Quiroz rompió el silencio y habló de cómo fueron los últimos momentos con vida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado. (Cuartoscuro)

A 17 días del asesinato de que sacudió a Uruapan y a todo Michoacán, la alcaldesa Grecia Quiroz –viuda de Carlos Manzo– compartió cómo fueron los últimos días y horas que vivió junto al presidente municipal.

En entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula, la nueva alcaldesa de Uruapan contó que días previos al Festival de las Velas, su esposo estuvo llegando a casa hasta las tres o cuatro de la mañana para supervisar personalmente cada zona del centro de la ciudad, parques, decoraciones y obras donde tendría lugar el evento, el mismo en el que sujetos armados le quitarían la vida.

“Le gustaba que todo quedara perfecto, que la gente estuviera contenta y que no hubiera motivos de quejas”, relató Grecia Quiroz.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre. - Reuters

El día de su asesinato, el alcalde se levantó temprano para continuar con la logística: preparó y revisó los detalles del encendido de velas, llevó consigo a uno de sus hijos y regresó a casa por la tarde para reunirse con la familia.

Grecia contó que ese día se les hizo tarde para llegar al evento, por lo que salieron de casa apresurados para celebrar el inicio de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

Le pidieron una foto antes de ser atacado

Esa noche, el ambiente en la plaza era de fiesta y la expectación era alta. Nunca antes, recuerda la alcaldesa, había visto tanta gente reunida para el encendido de velas. Entre empujones, Carlos Manzo caminaba rápido, siempre rodeado por la ciudadanía.

Un detalle conmovedor marcó los minutos previos al ataque: el alcalde llevaba en brazos a uno de sus hijos, momento que fue viralizado en redes tras su ataque. La viuda de Manzo subraya que por la multitud y la presión del evento, trataba de entregarle al niño.

Carlos Manzo carga en brazos
Carlos Manzo carga en brazos a su hijo. Foto: Facebook / Carlos Manzo

“Cuando vio a las personas, sin pensarlo, regresó para tomarse fotografías con ellas. Yo decidí quedarme en la entrada con mi hijo... él tenía mucha inquietud de entregarme al niño (su otro hijo). Le dije que no podía porque los dos aún son de brazos, así que le hice una seña para que alguien que me apoyaba recibiera al niño. Ya que pudo entregarlo, él se movía con más facilidad”, recordó.

La alcaldesa subrayó que Carlos jamás negaba una fotografía ni limitaba a la gente a acercarse, una naturalidad de trato que, en plena fiesta, resultó en vulnerabilidad máxima. Justo después de que alguien le pidiera una foto, un atacante se acercó, sacó un arma y disparó a quemarropa.

Grecia lo vio todo a corta distancia y su reacción inmediata fue proteger a sus hijos y correr a buscar refugio: “Mi mundo se cerró en mis hijos y lo único que cabía en mi cabeza era la imagen que vi cuando esa persona llegó, atacó a Carlos”.

Mientras el caos se apoderaba de la plaza, el personal de seguridad la llevó a la Casa de la Cultura, donde pasó cerca de una hora sin información concreta. Los minutos pasaron entre miedo, incertidumbre y la esperanza de que Carlos sobreviviera. Nadie le daba noticias hasta que, desesperada, logró comunicarse con alguien de confianza que le confirmó el deceso de su esposo.

“Siempre creí que él era invencible”

Funeral de Carlos Manzo. REUTERS/Ivan
Funeral de Carlos Manzo. REUTERS/Ivan Arias

Tras confirmar la muerte, Grecia fue custodiada para salir de la explanada y se trasladó al hospital, donde experimentó un dolor que describió como indescriptible y devastador: “Carlos era mi superhéroe… Siempre creí que él era invencible”.

La noche siguiente fue de vela íntima, seguida de un funeral donde primero solo estuvo presente el círculo más cercano, pero al que después acudieron decenas de ciudadanos para despedirse, dando fe del cariño y liderazgo genuino que Carlos se había ganado en Uruapan.

La alcaldesa señala que Carlos Manzo nunca actuó como político tradicional, sino como alguien que siempre decía “la gente es primero” y lo demostraba con hechos, y que ese ejemplo de cercanía y ayuda directa fue semilla para el Movimiento del Sombrero.

Grecia Quiroz, esposa de Carlos
Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, el día que rindió protesta. REUTERS/Ivan Arias

En medio del duelo, enfrentó la presión del equipo y la propia síndica, quienes le pidieron tomar las riendas del gobierno municipal. Ella confiesa que, en un primer momento, solo pensó en salvar a sus hijos y dejar atrás toda la pesadilla.

Pero también sintió que huir sería, de alguna manera, traicionar el esfuerzo, la lucha y el sacrificio de Manzo. La decisión de quedarse fue, al final, una promesa con su esposo y con los ciudadanos: “Si yo me iba, sentía que estaba echando a la basura todo lo que él hizo hasta su último día. No podía abandonar esta lucha que es de él, pero que ahora siento mi responsabilidad”.

El dolor de la pérdida sigue presente entre ella y sus hijos. Grecia ha reconocido el reto de ser “fuerte” ante sus hijos: “Fue muy difícil, Joaquín, porque he tenido que ser fuerte ante mis hijos. He tenido que ser valiente porque, como mamá, no puedo darme el lujo de quebrarme frente a ellos. Son muy pequeños y no entienden muchas cosas. He tratado de mantenerme firme y de que me vean bien, porque también es duro que, de un día para otro, no vean a su papá y además me vean a mí mal", comentó.

Temas Relacionados

Carlos ManzoGrecia QuirozUruapanmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica hoy 18 de noviembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

Kunno revela si será padrino en la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El influencer y amigo de la pareja habló del papel que podría asumir en la celebración

Kunno revela si será padrino

La Granja VIP: quién es el primer nominado de la sexta semana y el capataz

Fabiola Campomanes asumió la capitanía en la sexta semana de La Granja VIP tras imponerse a La Bea

La Granja VIP: quién es

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y

Esto dijo la Marina sobre letreros hallados en Playa Bagdad, en Tamaulipas

La Secretaría de Relaciones Exteriores investiga la procedencia de los letreros hallados en Playa Bagdad

Esto dijo la Marina sobre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Canadá emitió alerta de viaje

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Kunno revela si será padrino

Kunno revela si será padrino en la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La Granja VIP: quién es el primer nominado de la sexta semana y el capataz

Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa tras 9 años y asegura que no fue por dinero

¿Es México o IA? así puedes identificar un video real de uno creado con esta herramienta

Nodal debe presentarse en el Reclusorio Norte este 18 de noviembre, si falta podrían girar orden de aprehensión

DEPORTES

Esto exigió Javier Aguirre a

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro