Grupo Firme y Arcángel sorprenden con show en el que revelan su nueva canción

Crédito: Instagram/ @eduincaz

La noche del 15 de noviembre de 2025, el palenque de la Feria de Colima se convirtió en escenario de un momento histórico para la música latina. En medio de la presentación de Grupo Firme, el público fue testigo de una inesperada sorpresa: la aparición de Arcángel, uno de los máximos referentes contemporáneos del trap y reguetón.

El recinto, abarrotado de asistentes, estalló en euforia cuando Arcángel apareció vestido al estilo vaquero, fusionando su imagen urbana con la estética tradicional del palenque.

Crédito: Instagram/ @arcangel

La energía alcanzó su punto máximo cuando, acompañado por Eduin Caz y los integrantes de Grupo Firme, interpretó por primera vez su nueva canción, ¿Cuánto Cuesta?, tema que se convirtió en el primer sencillo de su nuevo álbum La 8va Maravilla.

Esta fue la reacción de los usuarios y asistentes a la colaboración

En redes sociales, la reacción no se hizo esperar. Los fans calificaron la noche como “histórica” y “explosiva”, destacando la capacidad de ambos artistas para sorprender y romper barreras musicales.

Crédito: X/ @cvxlencia ; @meserote ; @nmbergirl

Videos del concierto se viralizaron en X y TikTok, mientras que en Instagram el propio Arcángel agradeció la energía del público mexicano con un mensaje que rápidamente acumuló miles de interacciones: “Mi primer palenque! Estrenamos mi nuevo tema junto a mis hermanitos de @grupofirme @eduincaz #CUANTOCUESTA el primer sencillo de mi nuevo album ”La 8va Maravilla" anoche sentí la verdadera energia! MEXICO siempre me tratas de Pu$&! Madreeeeee,y GRACIAS por eso!🙏🏽

Por su parte, Eduin Caz, en representación de Grupo Firme tampoco dejó pasar la oportunidad de agradecerle al rapero por su asistencia en esta colaboración: “Que perrones estos días conviviendo con La Maravilla @arcangel 🔥 Gracias Colima por esstos 2 conciertos tan vrgs 😎Tienen que ver los últimos videos 😛“.

La unión entre Arcángel y Grupo Firme no es casualidad. El grupo liderado por Eduin Caz ha demostrado apertura a colaboraciones fuera del regional, trabajando previamente con artistas como Maluma o Nicki Nicole.

Crédito: X/ @naikinicolenews

Arcángel ha buscado expandir su alcance hacia nuevos públicos, y México representa un mercado clave para su música. La interpretación de ¿Cuánto Cuesta? en un palenque tradicional simboliza un puente cultural entre Puerto Rico y México, y entre lo urbano y lo regional.

Si bien, esta no es la primera pieza en la que han colaborado, ya que anteriormente habían realizado una canción en 2023 para el álbum Sentimiento, Elegancia y Más Maldad, el impacto de esta colaboración apunta a representar que esta unión no fue un hecho aislado, sino el inicio de una relación artística con potencial de seguir creciendo.

Las repercusiones de este encuentro van más allá de un concierto memorable. Refuerza la imagen de Grupo Firme como innovadores dentro del regional mexicano y posiciona a Arcángel como pionero en la exploración de fusiones con géneros tradicionales mexicanos.

Lo que comenzó como una sorpresa en un palenque podría convertirse en el inicio de una tendencia que redefina el panorama musical latino en los próximos años.

