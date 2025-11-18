México

Cuál es el porcentaje de peso corporal que debes bajar para evitar desarrollar hígado graso o revertirlo

La pérdida de peso moderada puede marcar la diferencia en la prevención y el tratamiento de esta afección

Guardar
Cuál es el porcentaje de
Cuál es el porcentaje de peso corporal que debes bajar para evitar desarrollar hígado graso o revertirlo (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles )

La pérdida de peso moderada puede marcar la diferencia en la prevención y el tratamiento del hígado graso, un trastorno cada vez más frecuente vinculado al síndrome metabólico y malos hábitos de vida.

Expertos médicos sostienen que disminuir entre 5% y 10% del peso corporal resulta clave para mejorar la salud hepática y evitar el progreso de esta afección.

¿Qué es y a quién afecta el hígado graso?

El hígado graso se produce cuando se acumula grasa en las células del hígado. Esta condición, llamada médicamente esteatosis hepática, puede deberse a múltiples causas. Entre las más frecuentes destacan la obesidad, la resistencia a la insulina (diabetes), niveles altos de colesterol y triglicéridos, consumo excesivo de alcohol y el uso de ciertos medicamentos.

De acuerdo con la información de la doctora Danielle Tholey, del Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, y el doctor Minhhuyen Nguyen, del Fox Chase Cancer Center, Temple University, en muchos casos el hígado graso no se manifiesta con síntomas claros. Algunas personas pueden sentir cansancio o molestias en el abdomen, pero la mayoría no nota ninguna alteración, lo que complica el diagnóstico temprano.

¿Qué es y a quién
¿Qué es y a quién afecta el hígado graso?

La importancia de la pérdida de peso: ¿Cuánto bajar para revertir o prevenir el hígado graso?

La principal recomendación médica para quienes tienen hígado graso o riesgo de desarrollarlo es controlar o eliminar la causa subyacente. La pérdida de peso ha mostrado un impacto notable, incluso con reducciones modestas:

  • Perder al menos 5% del peso corporal total disminuye la cantidad de grasa en el hígado.
  • Alcanzar una pérdida de 7% contribuye a reducir la inflamación y la progresión hacia formas más graves como la esteatohepatitis.
  • Reducir el peso un 10% puede revertir el daño del hígado, incluyendo cicatrices y fibrosis.

Expertos señalan que, en la mayoría de los casos, un descenso de peso de tan solo cinco kilos en una persona que pesa 100 kilos, por ejemplo, puede tener beneficios visibles y medibles en los exámenes médicos.

Medidas y tratamientos complementarios contra el hígado graso

Junto con la pérdida de peso, los médicos suelen recomendar otras estrategias para controlar el hígado graso:

  • Suspender el consumo de alcohol
  • Controlar la diabetes y bajar los triglicéridos en sangre
  • Abandonar medicamentos que puedan afectar el hígado

En algunos casos, se utilizan fármacos como la vitamina E o ciertas medicinas empleadas para la diabetes, pero los especialistas advierten que pueden causar efectos secundarios y no siempre aseguran una mejoría permanente. Por este motivo, el principal enfoque sigue siendo el cambio en el estilo de vida.

La importancia de la pérdida
La importancia de la pérdida de peso: ¿Cuánto bajar para revertir o prevenir el hígado graso? (Infobae México/ Jesús Aviles)

Para diagnósticos avanzados, y si hay dudas sobre el estado del hígado, el médico puede solicitar estudios de imagen (ecografía, tomografía, resonancia) o incluso una biopsia hepática. Este procedimiento permite saber si la enfermedad progresó y si existen cicatrices o cirrosis.

¿Por qué se produce el hígado graso y cuáles son los riesgos?

Las causas más habituales son el consumo excesivo de alcohol, el sobrepeso, alteraciones metabólicas y medicamentos. El llamado síndrome metabólico —caracterizado por resistencia a la insulina, exceso de peso y niveles elevados de grasas sanguíneas— es responsable de la mayoría de los casos.

El hígado graso puede dividirse en diferentes etapas, desde la acumulación inicial de grasa hasta inflamación, fibrosis y, en casos graves, cirrosis. Esta secuencia puede desarrollarse incluso en personas que no beben alcohol, lo que se denomina enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica (EHDM).

La detección del hígado graso puede realizarse mediante análisis de sangre para valorar el funcionamiento hepático y la presencia de inflamación. Métodos de imagen como la ecografía o la elastografía pueden detectar la acumulación de grasa y cicatrices, aunque en ciertos casos resulta necesaria una biopsia.

Para prevenir este trastorno o evitar que se agrave, los especialistas insisten en perder entre 5% y 10% del peso corporal, mantener un control adecuado del azúcar, la presión arterial y los lípidos, así como evitar el consumo excesivo de alcohol.

Cómo revertir el hígado graso
Cómo revertir el hígado graso siguiendo estos cinco consejos clave que también ayudan a prevenir diabetes y obesidad (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El control de los factores de riesgo y la intervención temprana pueden impedir la progresión hacia enfermedades hepáticas severas y sus complicaciones.

Temas Relacionados

Peso corporalHígado grasoHígadoSaludBajar de pesoPerder pesoGrasa corporalmexico-noticiasPérdida de peso

Más Noticias

Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

Los primeros reportes apuntan dos líneas de investigación: infarto en horario laboral o feminicidio

Reportan muerte de una mujer

Gobierno de CDMX extiende plazo a 2026 para tramitar la licencia permanente de conducir

La demanda alta de la ciudadana motiva la prórroga para obtener la licencia permanente en la capital mexicana

Gobierno de CDMX extiende plazo

Día Internacional del Hombre: lo que el semen puede revelar sobre la salud masculina y puede salvar tu vida

Especialistas resaltan que este fluido puede dar señales tempranas para la prevención de enfermedades en los varones

Día Internacional del Hombre: lo

Mexicana en Canadá desata polémica con su video batallando con la nieve: “No hay crimen y mis hijos aquí sí pueden salir”

Entre risas y cansancio, la mexicana Myriam López conquistó las redes al compartir un video desde Montreal donde aparece luchando contra la nieve para limpiar su auto

Mexicana en Canadá desata polémica

Familias de diez migrantes guatemaltecos en Chiapas exigen “verdad y justicia” a dos años de su desaparición

Las víctimas fueron vistas con vida por última vez en la región de Frontera Comalapa, espacio estratégico para el tráfico de personas y drogas hacia gran parte de la frontera sur de México

Familias de diez migrantes guatemaltecos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan muerte de una mujer

Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

Familias de diez migrantes guatemaltecos en Chiapas exigen “verdad y justicia” a dos años de su desaparición

Vinculan a proceso a segundo implicado en atentado contra expresidenta municipal de Oaxaca

Procesan a segundo implicado en ataque armado contra expresidenta municipal de La Pe, en Oaxaca

Sujetos armados incendiaron dos colegios en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda y el dilema

Martha Higareda y el dilema que tiene con su esposo por el nombre de sus gemelas: “Él me sale con unos nombres muy americanos”

Juan Gabriel conquista a las nuevas generaciones: su repunte histórico suma 1.6 millones de nuevos fans

Colibrís y plumas dan vida al imponente traje que Fátima Bosch lucirá en Miss Universo 2025

Alejandro González Iñárritu le da a Tom Cruise el primer Oscar de su carrera: “Yo lo llamo Tomás Cruz, es mexicano”

La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de noviembre: Manola le pide perdón a Teo tras amenaza de mandarlo a golpear

DEPORTES

Costa Rica vs Honduras: a

Costa Rica vs Honduras: a qué hora y dónde ver a Miguel Herrera buscar su pase a la Copa del Mundo 2026

¿Quién es Estefanía Caballero? La fan que se volvió viral en el partido México vs Uruguay por su parecido a Anne Hathaway

“La idea que tengo de Mora es positiva”: DT de Uruguay destaca la madurez del juvenil mexicano

Leyenda Azul 2025: prepara edición histórica con tres eliminatorias en la Arena México y Coliseo

Perro Bermúdez asegura que Guillermo Ochoa estará en el Mundial 2026: “Irá aunque juegue en la liga de Xochimilco”