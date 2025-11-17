México

Cómo aliviar los dolorosos síntomas del hígado graso como la inflamación, cansancio o molestias en el abdomen

Aunque inicialmente puede pasar desapercibido, en una etapa avanzada incrementa el riesgo de esteatohepatitis no alcohólica, fibrosis y cirrosis

Guardar
Cómo aliviar los dolorosos síntomas
Cómo aliviar los dolorosos síntomas del hígado graso como la inflamación, cansancio o molestia en el abdomen (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El hígado graso afecta a cerca del 25% de la población global y se asocia con síntomas como cansancio, molestias abdominales e inflamación, síntomas que pueden aliviarse mediante cambios en el estilo de vida y apoyo médico.

El hígado graso y sus complicaciones

La enfermedad del hígado graso representa una de las afecciones hepáticas más comunes tanto en adultos como en niños en países occidentales, de acuerdo con Healthline.

El padecimiento surge cuando más del 5% de las células hepáticas acumula grasa y, aunque inicialmente puede pasar desapercibido, en una etapa avanzada incrementa el riesgo de esteatohepatitis no alcohólica, fibrosis y cirrosis.

Según información de dicha revista estadounidense, existen dos grandes categorías: el hígado graso no alcohólico (EHGNA) y la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), que puede avanzar hacia daño hepático irreversible y aumentar la posibilidad de cáncer de hígado.

El hígado graso y sus
El hígado graso y sus complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo del hígado graso suele estar ligado a trastornos como la obesidad y diabetes tipo 2, además de hábitos alimenticios con alta ingesta de carbohidratos refinados y alteraciones en la salud intestinal. La enfermedad también se relaciona con un incremento en el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y renales.

Señales y molestias que pueden alertar: hígado inflamado

Muchos pacientes no presentan síntomas en fases tempranas, aunque la progresión del padecimiento puede traducirse en dolor abdominal, sensación de plenitud, cansancio y leves trastornos digestivos.

El hígado graso puede presentar síntomas sutiles y muchas veces solo se detectan mediante análisis de sangre. El malestar abdominal difuso y la inflamación suelen intensificarse cuando el órgano ya muestra señales de inflamación o daño.

En ocasiones, la EHNA involucra síntomas más evidentes, como dolor y molestias abdominales. Ante la presencia de estas señales, recomiendan consultar a un especialista para exámenes de sangre y estudios de imagen que permitan detectar el problema en estadios reversibles.

Alimentación para mejorar la salud hepática

La intervención en la dieta figura como una de las estrategias centrales para reducir las molestias asociadas al hígado graso. Healthline revisa en su publicación que la pérdida de peso desempeña un papel esencial. “La reducción del 5 al 10% del peso corporal puede generar mejoras notables en la acumulación de grasa en el hígado”, afirma el medio especializado.

Entre las recomendaciones dietéticas sobresalen:

  • Disminuir la ingesta de azúcares añadidos y carbohidratos refinados (presentes en dulces, refrescos y pan blanco).
  • Limitar las grasas saturadas y los alimentos ultraprocesados.
  • Aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales.
  • Preferir fuentes de proteínas magras, como pollo, pescado y legumbres.
  • Priorizar el consumo de grasas saludables derivadas de aceite de oliva o pescados ricos en omega 3.

El método del plato consiste en llenar la mitad del plato con vegetales, un cuarto con alimentos integrales ricos en hidratos y el último cuarto con proteínas.

Adicionalmente, el consumo de café también ha sido vinculado a efectos protectores sobre el hígado, reduciendo el riesgo de daño hepático progresivo.

Qué otras actividades ayudar a mejorar la salud hepática

La actividad física regular se asocia con una reducción en la cantidad de grasa hepática y mejora en la función del órgano. Practicar al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado, como caminar rápido o nadar, puede contribuir a aliviar los síntomas vinculados al hígado graso.

Un estudio donde se observó una disminución del 10% de grasa en el hígado tras cuatro semanas de ejercicios sostenidos, aún sin pérdidas marcadas de peso. El entrenamiento de intervalos de alta intensidad, así como las rutinas de fuerza o resistencia, también resultan efectivos según la evidencia clínica recopilada por la revista.

Manejar correctamente condiciones como la diabetes, la presión arterial elevada y el colesterol alto reduce las complicaciones y ayuda a mantener bajo control los síntomas vinculados al hígado graso.

De acuerdo con Healthline, algunos suplementos pueden complementar la estrategia de manejo, siempre bajo supervisión médica. Entre los que han mostrado resultados favorables se encuentran el cardo mariano (silimarina) y la berberina, empleados junto a vitamina E, así como los suplementos de omega 3. La revista advierte que el uso de estas sustancias demanda asesoría profesional, ya que algunos suplementos pueden tener efectos adversos si se combinan con determinados medicamentos o condiciones preexistentes.

Qué cantidad de agua debe
Qué cantidad de agua debe beberse al día para apoyar el tratamiento del hígado graso y disminuir la inflamación (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El seguimiento médico es crucial: revisar la medicación y realizar análisis regulares permite detectar fluctuaciones en la salud hepática antes de la aparición de síntomas graves.

Controlar la ingesta de alcohol, mantener el peso adecuado, realizar ejercicio físico constante y ajustar la dieta proporcionan beneficios sostenidos para quienes padecen hígado graso. La reducción de la grasa hepática se apoya en la combinación de una alimentación saludable, actividad regular y vigilancia profesional continua.

La identificación y el abordaje oportunos permiten mitigar las molestias, mejorar la calidad de vida de los afectados y evitar la progresión hacia consecuencias severas como cirrosis o insuficiencia hepática, especialmente en quienes presentan síntomas persistentes como cansancio, inflamación o dolor abdominal.

Temas Relacionados

Hígado grasoHígado inflamadoCansancioHígadomexico-noticiasInflamación

Más Noticias

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 16 de noviembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del índice de referencia

Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

La guerra del Cártel de Sinaloa continúa desplazando poblados en zonas poco turísticas

Fiscalía de Sinaloa aún no

Valor de apertura del euro en México este 17 de noviembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Meteoros Leonidas 2025 en noviembre: cuándo y dónde será visible la lluvia de estrellas fugaces en México

Cada año, en este mes se ofrece a observadores del cielo la posibilidad de presenciar las Leónidas, una de las lluvias de meteoros más conocidas

Meteoros Leonidas 2025 en noviembre:

Clima en Tijuana hoy 17 de noviembre: ¿Alta probabilidad de lluvia?

Temperaturas frescas y cielo mayormente cubierto; consulta el pronóstico a detalle para que el estado del tiempo no te tome por sorpresa

Clima en Tijuana hoy 17
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Sinaloa aún no

Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

“Pipo”, Los Lobos y el CJNG: así opera la alianza criminal de los narcos ecuatorianos y mexicanos

Quién era “El Jerry”, influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa

Los últimos videos que compartió El Jerry minutos antes de ser asesinado en Culiacán

Asesinan a balazos al influencer “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy lunes 17 de noviembre: Manola Díez se convirtió en la quinta eliminada tras presunto fraude

Carín León habría lanzado indirecta a Ángela Aguilar y su familia en los Latin Grammy

Nodal compara escándalos de su vida con lo que vivió Juan Gabriel: “Protegió su vida íntima”

‘¿Quién es la Máscara?’: los personajes eliminados este domingo

¿Quién fue el quinto eliminado de La Granja VIP?

DEPORTES

Cuándo juegan Edson Álvarez y

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Nancy Antonio confía conquistar su primer título con América Femenil ante Tigres, su ex equipo: " Hoy defiendo estos colores con orgullo"

Bruna Vilamala sueña coronarse en su primera final con América Femenil ante Tigres: “Para ganar tenéis que enfrentar a las mejores”

Ángel Villacampa destaca el apoyo de Emilio Azcárraga y promete un América Femenil competitivo en la final ante Tigres

Antonio Contreras, DT Chivas Femenil mantiene su discurso tras eliminación ante América: “La Capital es Rojiblanca”