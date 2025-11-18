México

Día Internacional del Hombre: lo que el semen puede revelar sobre la salud masculina y puede salvar tu vida

Especialistas resaltan que este fluido puede dar señales tempranas para la prevención de enfermedades en los varones

Guardar
Día Internacional del Hombre: lo
Día Internacional del Hombre: lo que el semen puede revelar sobre la salud masculina y puede salvar tu vida (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

En el marco del Día Internacional del Hombre, especialistas resaltan que la calidad del semen puede ofrecer pistas valiosas sobre posibles riesgos crónicos y dar señales tempranas para la prevención de enfermedades en los varones.

Según investigaciones y testimonios médicos del Hospital Houston Methodist, el análisis de este fluido, tradicionalmente vinculado a la fertilidad, asume una relevancia creciente en la salud pública masculina.

Más allá de la fertilidad: el semen como indicador de salud general

El Dr. Akhil Muthigi, urólogo y referente en infertilidad masculina de dicha institución, sostiene que el análisis de semen podría desempeñar una función semejante a la de las pruebas de sangre y orina. Usualmente, este estudio se reserva a hombres con dificultades para concebir o que planean una familia, pero cobra protagonismo por su potencial de revelar aspectos de la salud más amplios.

De acuerdo con el Dr. Muthigi, la evaluación de la calidad seminal se realiza a través de parámetros microscópicos, no visibles a simple vista. Entre ellos se encuentran la concentración, motilidad, vitalidad y morfología espermática. Si los valores registrados no se alinean con los puntos de referencia establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera una muestra anormal y el individuo debe ser asesorado por un especialista.

Más allá de la fertilidad:
Más allá de la fertilidad: el semen como indicador de salud general (Canva)

Los expertos sugieren que, además de un conteo bajo de espermatozoides, las anomalías en el movimiento o en la forma de estas células pueden estar vinculadas con riesgos para la salud más allá de la fertilidad. La infertilidad masculina suele diagnosticarse por alteraciones en la concentración, morfología y motilidad.

Desde prevenir cáncer de próstata a saber si tienes diabetes: lo que el semen puede revelar sobre tu salud

El Dr. Muthigi subraya que la infertilidad masculina se asocia con un riesgo incrementado de enfermedades crónicas como cáncer de próstata y testículos, diabetes, dolencias cardiovasculares y trastornos metabólicos y anímicos. No se trata de una relación causal directa, pero sí de una correlación sólida confirmada en diversos estudios internacionales.

Una investigación integral en la que participaron más de 22,000 hombres encontró que quienes sufrían infertilidad masculina mostraban el doble de posibilidades de presentar cáncer de próstata avanzado, reportó el Hospital Houston Methodist.

Además, un análisis publicado en Human Reproduction ofrece datos que sugieren una mayor expectativa de vida —hasta 2.7 años— en varones con alta motilidad espermática frente a quienes presentan conteos bajos.

Otra publicación científica en la revista Fertility and Sterility detectó que sujetos con infertilidad masculina tendían a desarrollar patologías como diabetes y enfermedad cardíaca isquémica a lo largo de su vida, además de presentar más incidencia de trastornos por abuso de alcohol y drogas. Esta asociación consolida al análisis de semen como una posible ventana diagnóstica para condiciones de salud a largo plazo.

Desde prevenir cáncer de próstata
Desde prevenir cáncer de próstata a saber si tienes diabetes: lo que el semen puede revelar sobre tu salud (Forum Libertas)

La infertilidad podría revelar enfermedades de un paciente

La OMS estima que al menos una de cada seis personas enfrentará complicaciones de fertilidad a lo largo de su vida. En el caso de los hombres, las causas pueden abarcar desde anomalías genéticas hasta infecciones, traumatismos o disfunciones sexuales.

Por lo tanto, el hallazgo de alteraciones en el semen debería motivar la búsqueda de una valoración médica integral, con especial atención a enfermedades como el cáncer de próstata o testículo, diabetes y dolencias cardíacas.

El Dr. Muthigi formula la recomendación de realizar un mínimo de dos análisis antes de llegar a conclusiones clínicas, siguiendo las guías de la Asociación Americana de Urología. Ante hallazgos anómalos, recomienda consultar con un especialista en fertilidad y ampliar el estudio a condiciones generales de salud.

Limitaciones, potencial del análisis seminal y grupos de riesgo

Los especialistas advierten que someterse a estudios innecesarios puede conllevar ansiedad y costos extra, pero puntualizan que el análisis de semen cumple, en términos generales, con los requisitos de una herramienta de tamizaje eficiente: es seguro, económicamente viable y podría mejorar la salud pública, siempre que se aplique con criterios médicos claros.

Limitaciones, potencial del análisis seminal
Limitaciones, potencial del análisis seminal y grupos de riesgo

Hasta ahora, no existe consenso científico sobre cuáles grupos poblacionales obtendrían un mayor beneficio de este tipo de exámenes preventivos. Las investigaciones, según el Dr. Muthigi, plantean que podrían aplicarse en varones jóvenes —de 18 a 45 años— para identificar riesgos antes de que las enfermedades crónicas se manifiesten.

El experto plantea que el objetivo de estos trabajos es establecer el análisis de semen como prueba rutinaria, semejante al Papanicolaou en mujeres, para evaluar la salud masculina general y prevenir afecciones que suelen detectarse en etapas avanzadas.

El estudio señala que si se detectan alteraciones, el seguimiento médico podría ser más frecuente, lo que permitiría intervenciones a tiempo y una mejor calidad de vida. Esta línea de investigación representa un avance en la visión preventiva de la salud masculina, aún en desarrollo y con perspectivas para transformar la atención médica en los próximos años.

Temas Relacionados

Día Internacional del HombreSemenCáncer de próstataDiabetesAlcoholismoInfertilidad masculinamexico-noticias

Más Noticias

Familias de diez migrantes guatemaltecos en Chiapas exigen “verdad y justicia” a dos años de su desaparición

Las víctimas fueron vistas con vida por última vez en la región de Frontera Comalapa, espacio estratégico para el tráfico de personas y drogas hacia gran parte de la frontera sur de México

Familias de diez migrantes guatemaltecos

Pese a baja actividad, volcán Popocatépetl vive una noche de imágenes impactantes

Pese a la jornada tranquila que vivió el volcán este día, durante el transcurso de la noche se registraron actividades volcánicas importantes

Pese a baja actividad, volcán

Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba cumplieron dos años de casados: estos han sido sus mejores públicos

El matrimonio se reencontró a través de Facebook tras sus respectivos divorcios

Claudia Sheinbaum y Jesús María

Martha Higareda y el dilema que tiene con su esposo por el nombre de sus gemelas: “Él me sale con unos nombres muy americanos”

Antes del nacimiento de sus hijas, la actriz confesó las diferencias culturales con su pareja, Lewis Howes, agregaba mayor complejidad a la decisión

Martha Higareda y el dilema

Juan Gabriel conquista a las nuevas generaciones: su repunte histórico suma 1.6 millones de nuevos fans

El Divo de Juárez vuelve a romper récords en plataformas digitales y suma nuevos oyentes jóvenes tras el estreno de la bioserie

Juan Gabriel conquista a las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familias de diez migrantes guatemaltecos

Familias de diez migrantes guatemaltecos en Chiapas exigen “verdad y justicia” a dos años de su desaparición

Vinculan a proceso a segundo implicado en atentado contra expresidenta municipal de Oaxaca

Procesan a segundo implicado en ataque armado contra expresidenta municipal de La Pe, en Oaxaca

Sujetos armados incendiaron dos colegios en Culiacán, Sinaloa

Asesinan a tiros a “El Pillica”, líder social y excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda y el dilema

Martha Higareda y el dilema que tiene con su esposo por el nombre de sus gemelas: “Él me sale con unos nombres muy americanos”

Juan Gabriel conquista a las nuevas generaciones: su repunte histórico suma 1.6 millones de nuevos fans

Colibrís y plumas dan vida al imponente traje que Fátima Bosch lucirá en Miss Universo 2025

Alejandro González Iñárritu le da a Tom Cruise el primer Oscar de su carrera: “Yo lo llamo Tomás Cruz, es mexicano”

La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de noviembre: Manola le pide perdón a Teo tras amenaza de mandarlo a golpear

DEPORTES

Costa Rica vs Honduras: a

Costa Rica vs Honduras: a qué hora y dónde ver a Miguel Herrera buscar su pase a la Copa del Mundo 2026

¿Quién es Estefanía Caballero? La fan que se volvió viral en el partido México vs Uruguay por su parecido a Anne Hathaway

“La idea que tengo de Mora es positiva”: DT de Uruguay destaca la madurez del juvenil mexicano

Leyenda Azul 2025: prepara edición histórica con tres eliminatorias en la Arena México y Coliseo

Perro Bermúdez asegura que Guillermo Ochoa estará en el Mundial 2026: “Irá aunque juegue en la liga de Xochimilco”