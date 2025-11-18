México

Cómo hacer pintura lavable casera para decorar ventanas esta Navidad con solo 3 ingredientes de cocina

No necesitas comprar un plumón especial para tu casa luzca increíble estas fiestas decembrinas, basta con hacer una mezcla mágica fácil de retirar con agua

La Navidad está a la vuelta de la esquina y si todavía no sabes cómo decorar tu casa o estás considerando qué elementos incluirás para que luzca increíble, a continuación te compartimos una receta para pintar tus ventanas sin dañarlas.

Y es que ya no necesitas un plumón especial para echar a volar tu imaginación, solo una mezcla mágica fácil de preparar con tan solo tres ingredientes de cocina y que se puede retirar en cuestión de minutos con agua.

Pintura mágica para decorar ventanas esta Navidad | Receta

Ingredientes

  • 2 cucharadas de fécula de maíz
  • 1 taza de agua
  • Colorante vegetal (opcional)

Instrucciones

  1. Echa dos cucharadas de fécula de maíz en un recipiente pequeño
  2. Añade una taza de agua
  3. Mezcla hasta disolver todos los grumos
  4. Lleva la mezcla al fuego bajo y revuelve de forma constante hasta que espese y adquiera una textura similar a la de una crema ligera.
  5. Retira del fuego y deja enfriar.
  6. Si deseas, divide en pequeños recipientes y añade unas gotas de colorante vegetal a cada uno, mezclando bien para obtener diferentes colores.
Uso

  1. Limpia el área en donde usarás la pintura, en este caso, las ventanas.
  2. Aplícala con ayuda de pinceles o esponjas.
  3. La pintura se seca al aire y se retira fácilmente con un paño húmedo o agua.

Recomendaciones

  • Busca dibujos, imprímelos y utilízalos como molde.
  • Se recomienda supervisar a menores de edad.
Con esta pintura puedes crear hermosos paisajes y decorar tus ventanas, puertas u otras superficies de tu hogar sin dañar los materiales. Además, es una gran actividad para realizar con los niños de la casa, siempre bajo la supervisión de un adulto.

¿Cuándo se debe colocar el árbol de Navidad?

Las tradiciones religiosas establecen que el árbol de Navidad se debe colocar el primer domingo de Adviento, que este 2025 es el 30 de noviembre.

En muchas familias y comunidades, el armado del árbol representa el inicio de las celebraciones navideñas, una costumbre que fusiona rituales religiosos con prácticas ancestrales y congrega a las personas en torno a una tradición. Esta actividad convierte al árbol en uno de los símbolos más emblemáticos y esperados de las fiestas de fin de año.

