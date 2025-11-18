México

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

La violencia se extendió hasta Pénjamo, donde elementos estatales y federales liberaron vialidades y evitaron más actos delincuenciales

Elementos estatales en coordinación con autoridades federales liberaron vialidades y evitaron más bloqueos en carreteras. (Foto: Twitter/SeguridadGto)

La mañana de este 17 de noviembre autoridades confirmaron la presencia de narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras michoacanas, sin embargo, esos hechos llegaron a Guanajuato, propiciando un operativo para contener la probable entrada de delincuentes al estado.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y fuerzas de seguridad municipal, desplegaron un operativo especial en la zona limítrofe con Michoacán para contener posibles incursiones tras los hechos delictivos recientes.

El dispositivo permitió liberar rápidamente dos puntos afectados por bloqueos y vehículos incendiados sobre la carretera federal 90, que conecta los municipios de Pénjamo (Guanajuato) y La Piedad (Michoacán).

De acuerdo con información oficial, el primer incidente se registró a la altura de la Tequilera Real de Pénjamo, mientras que el segundo ocurrió en la comunidad de Laguna de Cortés.

En ambos casos, vehículos fueron incendiados para impedir el paso sobre la vía federal.

Según autoridades, ambos puntos quedaron despejados tras su intervención, evitando así afectaciones mayores al tránsito local.

Además, un nuevo intento de bloqueo ocurrió en el tramo de la comunidad San Rafael de la Maraña, en la misma carretera federal 90.

Durante los operativos de para custodiar el estado, elementos policiales sufrieron una agresión. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la intervención de fuerzas de seguridad, sujetos armados abrieron fuego contra elementos de la policía municipal de Pénjamo. Según informes, el ataque no dejó heridos, únicamente la unidad resultó con daños materiales.

Se informó que los presuntos responsables de los ataques huyeron del lugar tras los hechos.

Reportes destacan que las acciones policiales continúan en el área a fin de localizar y detener a los responsables de los hechos violentos, además, se ha reportado que la Fiscalía General del Estado se trasladó a la zona para desarrollar labores de investigación.

La SSP informó que mantiene vigilancia en el estado y y comunicación permanente con autoridades de Michoacán para priorizar la integridad de los habitantes en esa franja interestatal.

La dependencia reiteró su llamado a la población a reportar de forma anónima cualquier actividad sospechosa, habilitando el número 089 para denuncias ciudadanas vinculadas con estos delitos.

Enfrentamientos en Michoacán

La mañana de hoy se registró un incidente ocurrido en las cercanías del cerro de la Cantera en Pátzcuaro, Michoacán, que involucró a elementos del Ejército Mexicano, los cuales fueron blanco de un ataque por parte de civiles armados, según fuentes consultadas por Infobae México

La fuente consultada señaló que los soldados se encontraban desarrollando tareas de patrullaje y vigilancia en esa región cuando, de manera repentina, civiles con armas de fuego abrieron fuego en su contra.

El enfrentamiento dejó como resultado un militar herido y dos civiles fallecidos.

Este enfrentamiento es señalado como el principal detonador de los narcobloqueos realizados por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región.

