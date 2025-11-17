México

Reportan narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán

Al menos hay cinco vías de comunicación bloqueadas, donde un grupo de sujetos armados quemaron vehículos. Hasta el momento las autoridades no sean pronunciado al respecto

Narcobloqueos en Michoacán
Narcobloqueos en Michoacán

Una serie de narcobloqueos y vehículos incendiados se registraron la mañana y tarde de este 17 de noviembre en varias carreteras del estado de Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, grupos armados incendiaron vehículos y bloquearon vías en Chavinda, Ecuandureo, Tangamandapio, La Piedad, Zamora, Pátzcuaro, Quiroga y Sanabria.

Estos hechos se dan a días de que se anunciara una estrategia integral de seguridad y desarrollo para Michoacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el pasado 9 de noviembre el Plan Michoacán desde el Palacio Nacional, acompañada por su gabinete, en un contexto de protestas sociales y demandas de justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La mandataria federal detalló que el plan se articula en doce ejes y más de cien acciones concretas, con una inversión que supera los 57.000 millones de pesos. De este monto, 37.450 millones de pesos se destinarán en 2026 a becas y programas para el Bienestar, con el propósito de beneficiar a un millón y medio de habitantes en el estado.

La presidenta subrayó que la seguridad no puede entenderse de manera aislada, sino como resultado de garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y el empleo digno.

El despliegue de la estrategia incluye el arribo de más de doce mil elementos de las fuerzas federales para reforzar la seguridad en Michoacán. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el objetivo es “sellar” la entidad y frenar la actividad de los grupos criminales que operan en la región.

Este refuerzo de la presencia federal responde a la presión social que se ha manifestado en diversos puntos de Tierra Caliente y en la capital, Morelia, donde la ciudadanía exige acciones contundentes para restablecer la paz.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la transparencia y la rendición de cuentas. Cada quince días, la presidenta dará seguimiento personal a la implementación del plan, mientras que su gabinete presentará informes mensuales sobre los avances en materia de seguridad y desarrollo.

Estos reportes se difundirán durante la conferencia matutina, con el fin de mantener informada a la población sobre el progreso de las acciones. La jefa del Ejecutivo recordó que el pasado cuatro de noviembre instruyó a todo su gabinete a reunirse con representantes de distintos sectores de Michoacán.

El objetivo de estos encuentros fue escuchar de primera mano las demandas de la sociedad y construir una estrategia que responda a las necesidades reales del estado.

“A todas y todos los michoacanos les decimos: No están solos, su Presidenta y todo el Gobierno de México los respalda”, afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa.

