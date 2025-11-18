Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Se reportan bloqueos y quema de vehículos en vialidades de Michoacán. (X/Redes sociales)

La mañana de este lunes 17 de noviembre, Michoacán fue sacudido por nuevos actos delictivos, debido a que presuntos criminales bloquearon carreteras e incendiaron vehículos para impedir el paso, derivado de un enfrentamiento con autoridades.

Según información obtenida por Infobae México, elementos del Ejército Mexicano estuvieron involucrados en un enfrentamiento que tuvo como escenario las inmediaciones del cerro de la Cantera, en Pátzcuaro, Michoacán.

Una fuente detalló que los militares realizaban labores de reconocimiento en la zona cuando fueron agredidos por civiles armados.

Derivado de ese ataque, los efectivos repelieron la agresión y se enfrascaron en un enfrentamiento, el cual dejó como saldo un militar herido y dos presuntos agresores sin vida.

A la zona llegaron refuerzos para apoyar a los elementos agredidos.

Sin embargo, informes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán afirmaron que los bloqueos y la quema vehículos en distintos puntos carreteros de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro, derivaron de un operativo realizado para detener a un objetivo prioritario en la zona.

Sobre esas declaraciones, medios han reportado que el presunto objetivo fue un hombre apodado “El Camaleón”, quien supuestamente forma parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Presuntamente el grupo delincuencial comenzó a realizar bloqueos y quema de vehículos con el objetivo de debilitar las acciones de los cuerpos de seguridad y no permitir el arribo de más unidades.

Por último, autoridades estatales afirmaron que con el apoyo del sistema C5 se analizarán las imágenes y se realizará un monitoreo para dar con los presuntos responsables de las acciones delincuenciales.

Nuevo Secretario de Seguridad Pública en Michoacán

Diversos medios han reportado su cercanía con Omar García Harfuch.

El perfil de José Antonio Cruz Medina ha cobrado relevancia en el contexto de crisis que enfrenta el estado de Michoacán debido al aumento de episodios violentos. La reciente designación de Cruz Medina como responsable de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) responde a la presión de diversos sectores sociales, que han demandado una reestructuración urgente de las estrategias oficiales para frenar la inseguridad.

Hace apenas un día se oficializó el nombramiento de Medina, por ordenes del Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, sin embargo, los hechos delictivos y los operativos comenzaron recién ingresó.

La carrera profesional de Cruz Medina se ha construido sobre más de dos décadas en tareas policiales, especializándose en labores de inteligencia y operaciones tácticas.

Además, se desempeñó como vicefiscal en la Fiscalía General del Estado, donde supervisó e impulsó divisiones dedicadas al análisis y desarrolló investigaciones dirigidas a la persecución de grupos delictivos.