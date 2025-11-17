México

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Autoridades informaron el saldo de las acciones realizadas del 14 al 16 de noviembre en el estado

Los operativos encabezados fueron encabezados por elementos del Ejército Mexicano y de la guardia Nacional, en coordinación con otras instituciones. hREUTERS/Ivan Arias

En una serie de operativos realizados en Michoacán del 14 al 16 de noviembre se logró la detención de 12 personas y el aseguramiento de armas de fuego, drogas, vehículos y artefactos explosivos como resultado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Según informes oficiales, los operativos fueron encabezados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

Además, se dio a conocer que hubo coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE).

En el municipio de Apatzingán, agentes de las fuerzas de aseguraron 3 artefactos explosivos, 3 armas de fuego, 730 cartuchos útiles, 15 cargadores, 3 vehículos y equipo táctico variado.

Por su parte, en el municipio de Reyes de Salgado, efectivos confiscaron 1 ametralladora, 14 cargadores, 1 inmueble y 3 vehículos, de los cuales, dos contaban con blindaje artesanal.

Las intervenciones fueron resultado de acciones de patrullaje y vigilancia orientadas a preservar el orden en áreas con presencia de células delictivas.

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano encabezaron las acciones. REUTERS/Ivan Arias

La suma de trabajos en Quiroga, Apatzingán, Reyes del Salgado, Zamora, Jacona, Morelia, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan y Sahuayo permitieron la incautación 8 artefactos explosivos improvisados, 1 ametralladora, 3 armas de fuego, 866 cartuchos, 29 cargadores, 7 vehículos, dosis de presunta droga con características de cristal, posible marihuana, 3 motocicletas, 3 inmuebles, 2 teléfonos celulares, 200 litros de hidrocarburo, diverso material táctico y la detención de 12 presuntos delincuentes.

Autoridades informaron que durante operativos en Quiroga, Morelia y Tlalpujahua, los efectivos también realizaron acciones de presencia y acercamiento con la comunidad.

Según informes, las diferentes corporaciones caminaron por las calles, dialogaron con ciudadanos y visitaron establecimientos públicos con el propósito de fortalecer la relación con la población.

A los detenidos se les comunicaron sus derechos conforme a la ley y, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Las autoridades refrendaron el compromiso de las instituciones federales y estatales para fortalecer la seguridad en Michoacán y combatir la delincuencia organizada.

Narcobloqueos en Michoacán

Se reportan bloqueos y quema de vehículos en vialidades de Michoacán. (X/Redes sociales)

A pesar de las detenciones y aseguramientos en el estado, este lunes se presentaron enfrentamientos y bloqueos en las carreteras michoacanas, las cuales formar parte uno de los ejes contemplados por el Plan Michoacán por la Paz y la justicia.

Según información obtenida por Infobae México, militares realizaban operativos de reconocimiento en las inmediaciones del cerro de la Cantera, en Pátzcuaro, cuando fueron agredidos por civiles armados, lo que dejó como saldo un militar herido y dos civiles fallecidos.

