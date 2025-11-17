México

Shiky de La Casa de los Famosos fue intubado tras cirugía, este es su estado luego de pasar por terapia intensiva

El conductor y actor español Clement Rodríguez permanece bajo vigilancia médica luego de una cirugía preventiva, mientras su familia y equipo agradecen el apoyo

La hospitalización de emergencia de Shiky por una infección dental genera preocupación en el mundo del entretenimiento (Foto: Ig/lacasadelosfamososmx)

La noticia sobre la hospitalización de emergencia de Shiky, el conductor español y finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos México, ha generado inquietud entre sus seguidores y en el ámbito del entretenimiento.

La información disponible, difundida por TVNotas y ampliada por la periodista Ana María Alvarado, revela que el estado de salud de Clement Rodríguez Calderón "Shiky" se complicó a raíz de una infección dental que derivó en su ingreso a terapia intensiva y la necesidad de intubación.

El origen del problema se remonta a una infección en una muela que, según datos obtenidos por TVNotas, se extendió a la garganta, lo que motivó su traslado urgente a un hospital.

La gravedad de la situación llevó a que el presentador fuera sometido a una intervención quirúrgica el domingo 16 de noviembre. Aunque la operación transcurrió sin incidentes, los médicos decidieron mantenerlo en terapia intensiva como medida preventiva, de acuerdo con la información proporcionada a TVNotas.

Shiky, finalista de La casa de los famosos México, fue ingresado a terapia intensiva tras complicaciones de salud (ViX)

La familia y el equipo laboral de Shiky no han emitido declaraciones públicas hasta el momento, aunque trascendió que han solicitado oraciones por su pronta recuperación.

En un comunicado difundido por su equipo, se confirmó que la hospitalización se debió a una cirugía preventiva motivada por una infección dental que se propagó al oído y la garganta.

El mensaje subraya que la intervención fue exitosa y que Clement se encuentra estable y fuera de peligro. “Noticia que confirmamos, Shiky se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental el cual se extendió a oído y garganta, afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro”, señaló su equipo en el comunicado, resaltando el agradecimiento por el apoyo recibido de los seguidores.

La infección dental de Shiky se extendió a la garganta y el oído, lo que motivó una cirugía de urgencia (Captura de pantalla YouTube)

La agencia de representación de Shiky también se comprometió a mantener informados a los seguidores sobre la evolución de su estado de salud. En el mismo comunicado, tanto Shiky como su novio, Abraham, expresaron su gratitud: “A todos los que se han tomado el tiempo y preocupación, GRACIAS, por sus mensajes y buenos deseos, de corazón Shiky y Abraham. Toda noticia de evolución les estaremos informando”.

La noticia de la hospitalización e intubación de Shiky impactó especialmente a quienes lo acompañaron durante su participación en La casa de los famosos México, donde se destacó por su carisma y logró consolidar una base sólida de admiradores. Su vínculo con figuras como Dalilah Polanco fue uno de los aspectos más recordados de su paso por el reality de Televisa.

La alerta sobre la gravedad de su estado se intensificó cuando la periodista Ana María Alvarado informó en una transmisión en vivo que la vida de Shiky estaba en riesgo debido a complicaciones derivadas de la infección dental.

Alvarado detalló: “Por una infección en una muela, mal cuidada... esas infecciones si no se atienden a tiempo viajan a otras partes; la infección le viajó a la garganta”.

El equipo de Shiky confirma que la operación fue exitosa y que el conductor español se encuentra estable y fuera de peligro (IG: @yosoyshiky)

La periodista añadió que fue necesario intubarlo y pidió a la audiencia unirse en oraciones por su recuperación: “Lo tuvieron que intubar... Les pido una oración para Shiky, que salga bien de su operación. Cuando uno oye intubado se asusta uno, esperemos que solo sea parte del procedimiento y que después de la operación salga bien de salud”.

Ana María Alvarado también enfatizó la importancia de atender cualquier malestar dental, advirtiendo sobre los riesgos de no tratar a tiempo este tipo de infecciones: “A veces no te duele tanto, pero hay que ir al dentista para ver este tipo de infecciones; a veces se te picó la muela y no fuiste a tiempo, en fin, puede ser por mil razones, pero créanme que sí está bastante delicado de salud Shiky”.

Los médicos mantienen una vigilancia constante sobre Shiky para evitar nuevas complicaciones, mientras la comunidad de seguidores y colegas permanece atenta a las actualizaciones sobre su recuperación.

