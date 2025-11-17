México

‘¿Quién es la Máscara?’: los personajes eliminados este domingo

Actualmente, diez concursantes permanecen en competencia

(X Quién es la Máscara)
‘¿Quién es la Máscara?’ 2025 ha dejado fuera a ocho personajes en lo que va de temporada, marcando el ritmo de la competencia televisiva y acercando a sus participantes a la final. L

as últimas galas han estado definidas por eliminaciones dobles y la revelación de identidades que sorprendieron tanto al público como al panel investigador.

Personajes eliminados este domingo

La eliminación más reciente se produjo durante la transmisión del domingo 16 de noviembre. En esa fecha, Sonny Hámster y Tony Manguera debieron quitarse la máscara y abandonar el escenario tras una votación que culminó con la salida de dos personalidades reconocidas: Odalys Ramírez y Julián Gil.

Personajes eliminados esta semana. (Quién
De acuerdo con las reglas especiales de esta edición, los investigadores ya han agotado el beneficio del botón de salvación, permitiendo que se hayan producido salidas dobles en semanas consecutivas.

En esta jornada, los investigadores salvaron a Metaliebre, mientras que Tony Manguera y Maestro Bops disputaron la última permanencia segura antes del corte final. La primera eliminación correspondió a Tony Manguera, quien al develar su identidad sorprendió por tratarse del actor argentino Julián Gil.

Más adelante, la gala exigió que subieran al escenario Sonny Hámster, Nocturna y Samurai. El respaldo de la audiencia decidió la permanencia de Nocturna, y así Sonny Hámster quedó eliminado y se dio a conocer a la conductora Odalys Ramírez detrás del disfraz.

En el programa de esta semana, la expectativa se sostuvo en la posibilidad de una eliminación única, pero finalmente se confirmó el doble corte y la lista de eliminados aumentó a ocho.

Estos son los personajes y celebridades eliminados

Hasta la gala del 16 de noviembre, el siguiente es el listado de personajes que han salido de la competencia y sus celebridades detrás del disfraz:

  • Shiba Moon (Adamari López)
  • Bebeeeee (Marlene Favela)
  • Sonaja, Chupón y Bebé (Freddy y Germán Ortega, Los Mascabrothers)
  • Monsqueeze (Jesús Ochoa)
  • Ruby Gloss (Cynthia Klitbo)
  • Mini Chang (Maribel Guardia)
  • Tony Manguera (Julián Gil)
  • Sonny Hámster (Odalys Ramírez)

Las eliminaciones han contado con la participación directa del público, quien mediante cada jornada decide qué personajes avanzan y quiénes deben revelar su identidad.

Diez personajes continúan en competencia

(@eslamascara)
Actualmente, tras ocho eliminaciones, permanecen 10 concursantes rumbo a la final: Hieny Fer, Capi Bara, Carro Ñero, Maestro Bops, María Ovina, Federico García, Metaliebre, Samurai, Nocturna y Tropicoco.

Ellos disputan las últimas galas en busca del trofeo de ‘¿Quién es la Máscara?’ 2025, bajo una dinámica que incrementa tanto el suspenso como las especulaciones sobre las figuras detrás del disfraz.

