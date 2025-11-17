Quién era “El Jerry”, influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa

El Jerry, influencer asesinado este domingo en Culiacán, Sinaloa. (Capturas de pantalla)

Gerardo Moya, conocido como El Jerry en redes sociales, fue asesinado a balazos la tarde del domingo 16 de noviembre en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa.

El creador de contenido fue atacado junto a su acompañante, identificado como Gustavo N, al salir de un autolavado y ambos perdieron la vida dentro de una camioneta de modelo reciente. Según informaron medios locales como Noroeste, la agresión ocurrió cerca de las 17:00 horas.

¿Quién era El Jerry?

La presencia digital de El Jerry sobresalía en plataformas como TikTok, donde acumulaba hasta el momento de su fallecimiento más de 11 mil 400 seguidores y 905 mil 200 “me gusta”, y en Instagram, donde contaba con más de 7 mil 100 seguidores.

El Jerry, influencer asesinado en Culiacán. (Redes sociales)

Sus contenidos exhibían escenas cotidianas: acompañaba sus videos con frases breves, música regional y un enfoque en autos de alta gama, consumo de bebidas y su círculo de amigos más cercano, como Kevin “N”. En sus publicaciones recientes mostraba escenas simples de la vida cotidiana, pero con toques de humor y reflexión personal.

Parte de la identidad visual de Gerardo Moya se basaba en destacar símbolos de estatus: vehículos de lujo, relojes costosos, ropa y accesorios de marcas reconocidas junto a escenas en estadios o centros comerciales.

Entre sus publicaciones recientes destaca una imagen asociada al Día de Muertos, donde El Jerry aparece sentado con gafas oscuras y camiseta negra, acompañada del texto “A mi pónganme un café en la ofrenda, no vuelvo a tomar agua”, por lo que muchos internautas han especulado si presentía su muerte.

(Captura de pantalla)

En Instagram, El Jerry mantenía solo una publicación visible, pero su actividad principal se desarrollaba a través de historias, donde su grupo de amigos -especialmente Kevin- figuraba en distintos momentos, evidenciando la cercanía de su círculo.

Cuenta alterna, armas y La Mayiza

El Jerry operaba una cuenta alterna en redes sociales donde mostraba aspectos de su vida no visibles en su perfil principal. En este espacio compartía imágenes en las que aparecía portando armas largas y utilizando chalecos tácticos con distintivos vinculados a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, actualmente en guerra contra Los Chapitos.

Con armas, así se mostraba "El Jerry" en una de sus cuentas alternas. (Redes sociales)

A raíz de su asesinato rápidamente comenzó a circular un video en donde se le ve a bordo de un vehículo, mostrando armas y municiones. En otra de las imágenes se le ve un parche con las iniciales “MF”.

Cabe apuntar que hasta el momento las autoridades no han confirmado vínculos directos con estos grupos ni han dado a conocer las líneas de investigación por este caso.

Últimos momentos

El Jerry y Gustavo “N” publicaron dos historias en Instagram minutos antes de ser asesinados. En la primera, de 20 segundos, ambos aparecen en la camioneta GMC Sierra bebiendo cervezas mientras suena “Cristina” de Edición Especial, un corrido cuyo contenido hace alusión al narcotráfico y los lujos vinculados a esa vida.

En la segunda, de 10 segundos, se muestra a Gustavo revisando su teléfono, rodeado de latas de cerveza, mientras el audio ambiente corresponde al tema “Entre Pancho y Pancho” de Arley Pérez, en done se menciona a los Ántrax, grupo afín a La Mayiza.

Historias de "El Jerry" antes de ser asesinado. El influencer y su acompañante fueron agredidos a balazos en Tres Ríos, Culiacán. (Instagram)

Al poco tiempo, su camioneta fue alcanzada por al menos cuatro hombres armados que dispararon desde un vehículo Jetta en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, cerca de la calle José Ortiz de Domínguez. El ataque se produjo en una zona comercial y a corta distancia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Decenas de personas en comercios cercanos se resguardaron tras escuchar las ráfagas. Los cuerpos quedaron en el interior del vehículo y agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), junto con elementos ministeriales, acudieron para asegurar la escena y recabar las evidencias.

Influencers sinaloenses atacados

En el contexto de la violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa, los creadores de contenido han figurado entre las víctimas de alto perfil en el estado. Desde 2024, casi una decena de influencers sinaloenses han sido asesinados tras aparecer en narcovolantes que los vinculaban con la facción de Los Chapitos.

El caso más reciente antes del de “El Jerry” fue el de Camilo Ochoa, asesinado en agosto de 2025 en el municipio de Temixco, Morelos. Ochoa se dedicaba a realizar contenido sobre narcotráfico y afirmaba haber colaborado con el propio cártel, lo que lo convirtió en objetivo en el clima de confrontación interna que vive la organización.

Camilo Ochoa fue asesinado el pasado sábado. (Captura de pantalla)

Desde septiembre de 2024, la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos ha intensificado la violencia en Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. El 9 de enero de 2025, una avioneta lanzó volantes en distintos puntos de Culiacán que acusaban a influencers y músicos de colaborar con grupos criminales, entre ellos Camilo Ochoa, Peso Pluma, Markitos Toys y Gail Castro.

La lista de víctimas incluye a Juan Carlos “El Chilango”, asesinado en octubre de 2024 mientras vendía golosinas en la Isla Musala de Culiacán tras figurar en los narcovolantes que lo señalaban como colaborador financiero; Miguel Vivanco “El Jasper”, quien fue hallado sin vida en noviembre de 2024 tras ser privado de su libertad en El Quemadito; y Leovardo Aispuro “Gordo Peruci”, atacado fatalmente en diciembre de 2024 en el sur de Culiacán.

Asimismo, Gael Castro “Gail Castro”, hermano del reconocido tiktoker Markitos Toys, fue asesinado en marzo de este año en un restaurante en Ensenada, Baja California, después de ser acusado públicamente en volantes de apoyar a Los Chapitos.

En paralelo, el caso de Agustín Paúl “El Pinky”, localizado sin vida en enero de 2025 en Culiacán y presuntamente ejecutado tras declarar haber entregado información a una célula contraria, evidenció la presión sobre los creadores de contenido en el contexto de esta pugna.