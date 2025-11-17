México

Estos son los cambios en la nueva Línea 1 del Metro CDMX tras su reapertura hasta Observatorio

A partir de las 13:30 horas de este 16 de noviembre, las personas empezaron a utilizar el nuevo tramo de Juanacatlán - Observatorio

Guardar
Estos fueron los cambios en
Estos fueron los cambios en el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae México)

El gobierno de la Ciudad de México reabrió la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) hasta Observatorio, las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y la nueva terminal volvieron a operar después de dos años cerradas. La modernización de toda la línea tomó en total tres años y cuatro meses, pero este último tramo estuvo cerrado desde el 9 de noviembre de 2023.

El proceso de modernización, diseñado para reducir el impacto en los usuarios, implicó el cierre y reapertura progresiva de tramos clave, con el objetivo de renovar por completo la línea más antigua de la red, inaugurada el 4 de septiembre de 1969.

Guillermo Calderón Aguilera, asesor de movilidad de la CDMX, compartió detalles de los cambios más importantes que tuvo toda la línea, principalmente este último tramo de Juanacatlán a Observatorio.

¿Cuáles fueron las mejoras a la nueva Línea 1 del Metro CDMX?

La estación Tacubaya de la
La estación Tacubaya de la Línea 1 reabrió al público (Luz Coello/ Infobae México)

De acuerdo con lo que compartió Guillermo Calderón, la inversión destinada a esta modernización asciende a los 37 mil millones de pesos, con tal presupuesto se rehabilitó integralmente el túnel de la línea rosa, se eliminaron filtraciones e impermeabilizaron los 20 kilómetros del servicio.

Sustituyeron 240 mil metros de perfiles, entre rieles, pista de rodamiento y barra guía. También reemplazaron 200 mil toneladas de balasto, que es la piedra que le da sustento a la vía; se colocaron 30 mil aisladores y se sustituyeron 64 aparatos de cambio de vía por unos más modernos y de mejor tecnología.

En cuanto a los sistemas eléctricos, instalaron 336 kilómetros de charolas y más de 2 mil kilómetros de cable, para temas de drenaje, sustituyeron 40 kilómetros de equipo y tuberías, todos los cárcamos fueron intervenidos y se construyeron tres cárcamos adicionales de alta capacidad. El sistema se reforzó con la instalación de 40 subestaciones de alumbrado y fuerza, además de un sistema de respaldo para garantizar la continuidad del servicio.

Claudia Sheinbaum inició la obra
Claudia Sheinbaum inició la obra de modernización en la Línea 1 (Foto: Twitter/@MetroCDMX)

Uno de los pilares de la renovación fue el sistema de vías, se instalaron 240 kilómetros de perfiles de vía, que incluyen rieles, pista de rodamiento y barra guía. Además, se utilizaron 200 mil toneladas de balasto, el material pétreo que proporciona soporte a la vía, y se reemplazaron 60 mil durmientes de madera por piezas de concreto.

El recambio incluyó también 30 mil aisladores nuevos y 64 aparatos de cambio de vía, fundamentales para modificar el sentido de circulación de los trenes a lo largo del recorrido.

Por último, las autoridades aclararon que realizaron ajustes en el sistema hidráulico, construyeron tres cárcamos nuevos y se renovaron 80 existentes, además de 40 kilómetros de drenaje y 42 kilómetros de red contra incendios.

Así van los avances de
Así van los avances de la Línea 1 del Metro (X/ @MetroCDMX)

La ventilación también se optimizó con la instalación de 70 equipos de ventilación mayor. Por último, la remodelación incluyó la modernización de 20 locales técnicos con nuevos servidores y software, la instalación de 200 kilómetros de fibra óptica para la red LTE y 80 kilómetros de cable radiante. Este nuevo control de trenes basado en comunicaciones permite una gestión más eficiente y segura del tráfico ferroviario.

Observatorio, la estación que fue demolida y reconstruida por obras de modernización

Sobre los trabajos de obra civil, 19 estaciones fueron completamente renovadas en pisos, muros, sistemas de iluminación y accesibilidad universal. Pero, los trabajos sobresalen en la la estación Observatorio, ya que fue reconstruida para su conexión con el servicio del Tren Interurbano México - Toluca.

Así luce la nueva terminal
Así luce la nueva terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae México)

Entre las mejoras se destacan mil 150 metros de guía podotáctil, 510 torniquetes, 203 validadores para puertas de cortesía y 22 mil luminarias LED en estaciones y túneles.La seguridad fue reforzada con la incorporación de 5 mil 952 cámaras de videovigilancia, de las cuales 3 mil 144 están distribuidas en las 20 estaciones y 2 mil 808 en los trenes.

El parque móvil también fue renovado, se incorporaron 29 trenes nuevos modelo NM22 y 10 trenes modelo NM16, todos equipados con el sistema CBTC (Control de Trenes Basado en Comunicaciones), que optimiza los tiempos de traslado y aporta mayor estabilidad a la circulación. Según el informe oficial, “con vías y trenes nuevos existe mayor estabilidad en la circulación de las unidades”.

Temas Relacionados

Línea 1Metro CDMXObservatoriomexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Diputados y Senadores de Morena condenaron la violencia en la marcha de la Generación Z

Legisladores oficialistas expresaron apoyo total a Claudia Sheinbaum y subrayaron la importancia del diálogo

Diputados y Senadores de Morena

Chiapas registra sismo de 4.4 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.4

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: a qué hora empieza la eliminación de este domingo

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Atole de avena y plátano para fortalecer las defensas y tener energía, ideal para esta temporada de frío

Esta bebida es una opción ideal para añadir proteína y nutrientes a la dieta

Atole de avena y plátano
MÁS NOTICIAS

NARCO

Continúan las acciones del Plan

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

FGR incinera más de siete toneladas de droga en Guerrero y Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: a qué hora empieza la eliminación de este domingo

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las mejores películas del momento

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

México vs Portugal, IA revela

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista

Faitelson tunde a Raúl Jiménez por quejarse de la afición mexicana: “¡Ridículos y con poca vergüenza!”

Tigres vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver a la Máquina buscando su primer pase a la final de la Liga MX Femenil