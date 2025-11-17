Estos son los cambios en la nueva Línea 1 del Metro CDMX tras su reapertura hasta Observatorio

Estos fueron los cambios en el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae México)

El gobierno de la Ciudad de México reabrió la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) hasta Observatorio, las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y la nueva terminal volvieron a operar después de dos años cerradas. La modernización de toda la línea tomó en total tres años y cuatro meses, pero este último tramo estuvo cerrado desde el 9 de noviembre de 2023.

El proceso de modernización, diseñado para reducir el impacto en los usuarios, implicó el cierre y reapertura progresiva de tramos clave, con el objetivo de renovar por completo la línea más antigua de la red, inaugurada el 4 de septiembre de 1969.

Guillermo Calderón Aguilera, asesor de movilidad de la CDMX, compartió detalles de los cambios más importantes que tuvo toda la línea, principalmente este último tramo de Juanacatlán a Observatorio.

¿Cuáles fueron las mejoras a la nueva Línea 1 del Metro CDMX?

La estación Tacubaya de la Línea 1 reabrió al público (Luz Coello/ Infobae México)

De acuerdo con lo que compartió Guillermo Calderón, la inversión destinada a esta modernización asciende a los 37 mil millones de pesos, con tal presupuesto se rehabilitó integralmente el túnel de la línea rosa, se eliminaron filtraciones e impermeabilizaron los 20 kilómetros del servicio.

Sustituyeron 240 mil metros de perfiles, entre rieles, pista de rodamiento y barra guía. También reemplazaron 200 mil toneladas de balasto, que es la piedra que le da sustento a la vía; se colocaron 30 mil aisladores y se sustituyeron 64 aparatos de cambio de vía por unos más modernos y de mejor tecnología.

En cuanto a los sistemas eléctricos, instalaron 336 kilómetros de charolas y más de 2 mil kilómetros de cable, para temas de drenaje, sustituyeron 40 kilómetros de equipo y tuberías, todos los cárcamos fueron intervenidos y se construyeron tres cárcamos adicionales de alta capacidad. El sistema se reforzó con la instalación de 40 subestaciones de alumbrado y fuerza, además de un sistema de respaldo para garantizar la continuidad del servicio.

Claudia Sheinbaum inició la obra de modernización en la Línea 1 (Foto: Twitter/@MetroCDMX)

Uno de los pilares de la renovación fue el sistema de vías, se instalaron 240 kilómetros de perfiles de vía, que incluyen rieles, pista de rodamiento y barra guía. Además, se utilizaron 200 mil toneladas de balasto, el material pétreo que proporciona soporte a la vía, y se reemplazaron 60 mil durmientes de madera por piezas de concreto.

El recambio incluyó también 30 mil aisladores nuevos y 64 aparatos de cambio de vía, fundamentales para modificar el sentido de circulación de los trenes a lo largo del recorrido.

Por último, las autoridades aclararon que realizaron ajustes en el sistema hidráulico, construyeron tres cárcamos nuevos y se renovaron 80 existentes, además de 40 kilómetros de drenaje y 42 kilómetros de red contra incendios.

Así van los avances de la Línea 1 del Metro (X/ @MetroCDMX)

La ventilación también se optimizó con la instalación de 70 equipos de ventilación mayor. Por último, la remodelación incluyó la modernización de 20 locales técnicos con nuevos servidores y software, la instalación de 200 kilómetros de fibra óptica para la red LTE y 80 kilómetros de cable radiante. Este nuevo control de trenes basado en comunicaciones permite una gestión más eficiente y segura del tráfico ferroviario.

Observatorio, la estación que fue demolida y reconstruida por obras de modernización

Sobre los trabajos de obra civil, 19 estaciones fueron completamente renovadas en pisos, muros, sistemas de iluminación y accesibilidad universal. Pero, los trabajos sobresalen en la la estación Observatorio, ya que fue reconstruida para su conexión con el servicio del Tren Interurbano México - Toluca.

Así luce la nueva terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae México)

Entre las mejoras se destacan mil 150 metros de guía podotáctil, 510 torniquetes, 203 validadores para puertas de cortesía y 22 mil luminarias LED en estaciones y túneles.La seguridad fue reforzada con la incorporación de 5 mil 952 cámaras de videovigilancia, de las cuales 3 mil 144 están distribuidas en las 20 estaciones y 2 mil 808 en los trenes.

El parque móvil también fue renovado, se incorporaron 29 trenes nuevos modelo NM22 y 10 trenes modelo NM16, todos equipados con el sistema CBTC (Control de Trenes Basado en Comunicaciones), que optimiza los tiempos de traslado y aporta mayor estabilidad a la circulación. Según el informe oficial, “con vías y trenes nuevos existe mayor estabilidad en la circulación de las unidades”.