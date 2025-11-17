México

Precio del las monedas de oro y plata en México: centenario baja su valor y la onza libertad HOY

Los movimientos en la cotización de estas piezas responde a la caída del oro y la ligera subida de la plata en los mercados internacionales, así como la depreciación del peso en pleno día festivo

El precio del centenario de oro y las onzas de plata registraron cambios mixtos este lunes 17 de noviembre de 2025. Mientras las monedas de oro registraron bajas en su cotización, las piezas de plata incrementaron su valor.

Esto se da luego de la caída en la cotización del oro y la ligera subida del plata en los mercados internacionales, así como la reciente fortaleza del dólar y la depreciación del peso mexicano en medio del día festivo.

Es importante mencionar que el precio de los centenarios de oro y las onzas de plata cambia constantemente, por lo que es importante mantenerse actualizado y saber cuál es el mejor momento para comprar o vender estas piezas.

En nuestro país el Banco de México (Banxico) cuenta con una lista de vendedores autorizados, en su mayoría instituciones bancarias, que actualizan constantemente el valor de las monedas de oro y plata. Revisa aquí cada una de ellas y su cambio de precio en comparación con la semana pasada.

Precio de las monedas de oro y plata banco por banco

BANAMEX

Centenario de oro:

  • 80,000 pesos en compra.
  • 93,000 pesos en venta.

Banamex registró una baja de 600 pesos en esta pieza de oro, en comparación con la cotización del viernes pasado.

BANORTE

Centenario de oro:

  • 82,550 pesos en compra.
  • 97,648 pesos en venta.

Onza de Plata:

  • 792.75 pesos la compra.
  • 1,299.20 pesos la venta.

En Banorte el valor de ambas monedas se mantuvieron estable en los últimos días.

BBVA

Centenario de oro:

  • 85,750 pesos en compra.
  • 98,200 pesos en venta.

En esta institución bancaria la moneda de oro sufrió una disminución de mil 750 pesos a la compra y de mil 900 pesos a la venta.

Onza de Plata:

  • 900 pesos la compra.
  • 1,120 pesos la venta.

Mientras que la pieza de plata la cotización a la compra bajó apenas 20 pesos y subió 25 pesos a la venta.

BANREGIO

Centenario de oro:

  • 96,424 pesos la venta.

Onza de plata:

  • 1,105 pesos la venta.

Al igual que en Banorte, en Banregio el precio de las piezas de oro y plata mantuvieron el mismo que registraron al cierre de la semana pasada.

Otras monedas de oro

  • Hidalgo de oro: 16,510 pesos en compra y 19,530 pesos en venta en Banorte
  • Azteca de oro: 33,020 pesos la compra y 39,059 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Si estás interesado en comprar o vender ya sea oro o plata, tienes que saber que hay una serie de requisitos para hacerlo, mismos que cambian según el distribuidor.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender tienen que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el banco.

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

