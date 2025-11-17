Corona Capital 2025: Marina and the Diamonds se decepcionó por su escenario en el festival

(Instagram)

Después de que muchos fans de Marina and The Diamonds se quejaron por el escenario que le tocó en el festival Corona Capital, la propia artista mencionó que la falta de pantallas fue un aspecto negativo que reconoció fácilmente.

A través de un comentario en Instagram, Marina señaló que si bien está encantada con el público mexicano, no le gustó que los fans que estaban hasta atrás no pudieran ver nada, incluso admitió que ella como artista y los asistentes al concierto merecían condiciones más idóneas.

“Vine aquí para hacer eco de lo que dicen todos mis fans. Amo tocar en la Ciudad de México, pero presentar mi espectáculo en un escenario sin pantallas y esperar que un público numeroso lo vea fue una decisión extremadamente decepcionante. Mis fans y yo merecemos ALGO MEJOR”, escribió.

Cabe señalar que la cantante tendrá su show individual próximamente, otros comentarios de fans fueron "Ella merecía un escenario mejor!!! Lo bueno es que TENDRÁ su propio show al fin y ahí estaremos!“, ”Se merecía un escenario muchísimo mejor"

La primera jornada del Corona Capital 2025 transformó la Ciudad de México en un epicentro de música internacional y actividad económica, con una afluencia que superó los 60 mil asistentes y una derrama estimada en más de $730 millones de pesos, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco CDMX). El festival, que celebra su edición número quince en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, consolidó su reputación como uno de los eventos más rentables y de mayor impacto cultural en el país.El ambiente vibró desde los primeros acordes de Franz Ferdinand, que encendió a la multitud con temas como “Take Me Out” y “The Dark of the Matineé”. El vocalista Alex Kapranos expresó su entusiasmo por regresar al escenario mexicano: “Estamos muy felices de estar aquí en Corona Capital”, dijo Kapranos al público, marcando el tono de una noche cargada de energía y nostalgia.

Quién es Marina and the Diamonds

Marina and the Diamonds es el nombre artístico de la cantante, compositora y productora británica Marina Diamandis. Nacida en Gales en 1985, alcanzó reconocimiento en la escena musical internacional a partir de 2010. Su estilo combina elementos de pop alternativo, indie y electropop. A lo largo de su carrera ha abordado temas como la identidad, el amor propio y las presiones sociales. Más adelante, Diamandis simplificó su nombre artístico a simplemente Marina.

Entre sus canciones más populares se encuentran “Primadonna,” “How to Be a Heartbreaker,” “I Am Not a Robot” y “Froot.” El sencillo “Primadonna,” lanzado en 2012 como parte del álbum “Electra Heart,” se convirtió en uno de sus mayores éxitos comerciales. Sus discos, como “The Family Jewels,” “Electra Heart,” “Froot” y “Love + Fear,” han recibido elogios por sus letras introspectivas y su sonido distintivo dentro del pop contemporáneo.