“Seguro estaba en mi chamarra”: Sergio Mayer Mori estaría recibiendo información de su papá a través de su ropa

Un clip donde Sergio Mayer Mori observa algo que venía en su chamarra se volvió viral. (Foto: Disney)

Sergio Mayer Mori sigue dando de qué hablar con su participación en La Granja VIP; pese a que los primeros días se consagró como uno de los granjeros favoritos, con el paso de las semanas su participación ha generado debate.

Después de la polémica noche de traición, donde los participantes fueron sorprendidos con un cambio en las reglas por parte de la producción, se viralizó un video en el que el joven actor está sorprendido con supuesta información del exterior.

En la grabación compartida por la cuenta de X de La tía Sandra, se ve que el hijo de Bárbara Mori está leyendo un papel y aunque no menciona lo que dice, asegura que no pueden ver lo que llegó.

“Órale, ¿dónde estaba? En serio, que no vean que me mandaron. Que es de las chamarras. En el piso dice Teo que lo encontró, seguro estaba en mi chamarra, pero en qué momento se cayó", dice Mayer Mori.

(Captura de pantalla / La tía Sandra)

Como era de esperarse, el momento adquirió rápidamente notoriedad en redes sociales, donde varios usuarios mencionaron que Sergio Mayer Mori parece ser el “consentido de la producción”.

“La producción se hará ojo de hormiga, les aseguro que esta semana cambiará nuevamente su actitud", “No deberían dejar que ingresen ropa” e “Imagino que es el mensaje del padre para ver si se va o no”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en X.

¿Sergio Mayer Mori quiere que salga de La Granja VIP?

Antes de la supuesta filtración de información, Sergio Mayer realizó un live en el que compartió sus deseos de sacar a su hijo de la competencia 24/7, pues considera que su primogénito ya cumplió con sus objetivos.

“Sergio ha demostrado quién es. Sergio ha demostrado su lealtad a él mismo. Sergio ha demostrado sus principios y, contrario a eso, lo siguen criticando, lo siguen funando, lo siguen acusando de todo. Y yo creo que no es correcto. Sergio no entró para eso”, explicó.

El actor no quiere que su hijo se siga exponiendo debido a las constantes críticas que recibe en redes. TikTok Sergio Mayer

Sin embargo, también agradeció a las personas que le han demostrado apoyo a su hijo a lo largo de las semanas, pero resaltó nuevamente sus deseos para que abandone el reality.

“Sergio entró sin fandom, Sergio entró sin apoyo y ha logrado, pues, cambiar muchas cosas y han crecido sus plataformas, ha crecido su música. Creo que es el momento de que deje la granja, se los estoy diciendo desde el dolor de mi corazón”, concluyó.