México

“Seguro estaba en mi chamarra”: Sergio Mayer Mori estaría recibiendo información de su papá a través de su ropa

La participación del hijo de Bárbara Mori sigue generando polémica entre los panelistas y el público

Guardar
Un clip donde Sergio Mayer
Un clip donde Sergio Mayer Mori observa algo que venía en su chamarra se volvió viral. (Foto: Disney)

Sergio Mayer Mori sigue dando de qué hablar con su participación en La Granja VIP; pese a que los primeros días se consagró como uno de los granjeros favoritos, con el paso de las semanas su participación ha generado debate.

Después de la polémica noche de traición, donde los participantes fueron sorprendidos con un cambio en las reglas por parte de la producción, se viralizó un video en el que el joven actor está sorprendido con supuesta información del exterior.

En la grabación compartida por la cuenta de X de La tía Sandra, se ve que el hijo de Bárbara Mori está leyendo un papel y aunque no menciona lo que dice, asegura que no pueden ver lo que llegó.

“Órale, ¿dónde estaba? En serio, que no vean que me mandaron. Que es de las chamarras. En el piso dice Teo que lo encontró, seguro estaba en mi chamarra, pero en qué momento se cayó", dice Mayer Mori.

(Captura de pantalla / La
(Captura de pantalla / La tía Sandra)

Como era de esperarse, el momento adquirió rápidamente notoriedad en redes sociales, donde varios usuarios mencionaron que Sergio Mayer Mori parece ser el “consentido de la producción”.

“La producción se hará ojo de hormiga, les aseguro que esta semana cambiará nuevamente su actitud", “No deberían dejar que ingresen ropa” e “Imagino que es el mensaje del padre para ver si se va o no”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en X.

¿Sergio Mayer Mori quiere que salga de La Granja VIP?

Antes de la supuesta filtración de información, Sergio Mayer realizó un live en el que compartió sus deseos de sacar a su hijo de la competencia 24/7, pues considera que su primogénito ya cumplió con sus objetivos.

“Sergio ha demostrado quién es. Sergio ha demostrado su lealtad a él mismo. Sergio ha demostrado sus principios y, contrario a eso, lo siguen criticando, lo siguen funando, lo siguen acusando de todo. Y yo creo que no es correcto. Sergio no entró para eso”, explicó.

El actor no quiere que su hijo se siga exponiendo debido a las constantes críticas que recibe en redes. TikTok Sergio Mayer

Sin embargo, también agradeció a las personas que le han demostrado apoyo a su hijo a lo largo de las semanas, pero resaltó nuevamente sus deseos para que abandone el reality.

“Sergio entró sin fandom, Sergio entró sin apoyo y ha logrado, pues, cambiar muchas cosas y han crecido sus plataformas, ha crecido su música. Creo que es el momento de que deje la granja, se los estoy diciendo desde el dolor de mi corazón”, concluyó.

Temas Relacionados

Sergio Mayer MoriSergio MayerLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto segundo tirador en contra del excandidato presidencial del PRI

Dictan auto de formal prisión

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: el registro de noviembre se acabó y en esta fecha se abrirán postulaciones para recibir más de 8 mil pesos

La iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Clara Brugada condena violencia en marcha de la Gen Z: “La SSC de CDMX realizó únicamente acciones de contención”

Durante la protesta, algunos policías resultaron con lesiones tras los enfrentamientos en el Zócalo

Clara Brugada condena violencia en

Cómo preparar un helado de galleta bajo en grasas: receta fácil de hacer

Así es este delicioso postre

Cómo preparar un helado de

El truco sencillo que renueva tu piel con ingredientes de cocina

Con un truco sencillo lograrás luminosidad natural y resultados visibles desde la primera aplicación

El truco sencillo que renueva
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a 5 personas con

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Otro viernes de locos llega a Disney+ México y arrasa este fin de semana

“Las locuras” llega a Netflix: conoce los estrenos de streaming del 17 al 23 de noviembre

Miss Universo 2025: cuándo y dónde ver la final del certamen de belleza en México

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá acciones legales contra Ferka por comentarios en La Granja VIP

DEPORTES

Reportan que Gustavo Lema estaría

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia