Sergio Mayer amenaza con sacar a su hijo de La Granja VIP tras críticas en redes: “Les vamos a dar el gusto”

(La Granja VIP // Crédito: Cuartoscuro)

Sergio Mayer amenazó con sacar a su hijo, Sergio Mayer Mori, de La Granja VIP.

“Les voy a decir algo que yo sé que va a generar mucha polémica. Le dije a Sergio que cuando viera que era momento de que saliera, eh, yo lo iba a manifestar a la producción”, contó en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Y es que considera que su primogénito -fruto de su relación con Bárbara Mori- ya cumplió los objetivos que se planteó cuando aceptó entrar al reality show: darse a conocer, aumentar su número de seguidores y promocionar su música.

El actor no quiere que su hijo se siga exponiendo debido a las constantes críticas que recibe en redes. TikTok Sergio Mayer

Eso no es todo, Sergio Mayer explicó que también tomó esta decisión porque considera que no son justas las críticas negativas que su hijo recibe en redes sociales.

“Creo que Sergio ya cumplió con su objetivo. Sergio ha demostrado quién es. Sergio ha demostrado su lealtad a él mismo. Sergio ha demostrado sus principios y, contrario a eso, lo siguen criticando, lo siguen funando, lo siguen acusando de todo. Y yo creo que no está correcto. Sergio no entró para eso”, continuó.

No obstante, agradeció a los fanáticos de La Granja VIP que han simpatizado con el joven cantante. Y es que entró sin fandom, en comparación con otros participantes de la temporada.

Kim Shantal defiende la amistad con Sergio Mayer Mori y niega cualquier romance, aunque los rumores crecen dentro y fuera de La Granja VIP (TV Azteca)

“Yo quiero, de entrada, agradecerle a todos los fandoms que lo han apoyado, muchos o pocos, porque Sergio entró sin fandom, Sergio entró sin apoyo y ha logrado, pues, cambiar muchas cosas y han crecido sus plataformas, ha crecido su música,” añadió.

Pese a ello, se mantiene firme en su decisión de sacar a Sergio Mayer Mori de la competencia.

“Creo que es el momento de que deje la granja. Y se los estoy diciendo desde el dolor de mi corazón, pero vivimos en una sociedad tan doble moral y tan confundida con los valores, los principios y lo demás, que yo creo que ya no es,” señaló Mayer.

La confesión de Sergio causó la incomodidad de Eleazar (TV Azteca)

Finalmente, Sergio Mayer dio a conocer que buscará hablar con la producción del reality en los próximos días para pedir la salida de su hijo.

“Y quiero decirlo con mucho respeto y cariño hacia la gente que lo ha apoyado y que quiere que Sergio se mantenga ahí y que quiere que Sergio continúe, pero, yo siento o creo que el hecho de que gane, de que le vaya bien, de que estén pasando así las cosas, la gente lo sigue alucinando porque gana, lo sigue alucinando porque es auténtico y no se lo merece. Entonces, les vamos a dar el gusto y el placer a las personas que quieren que Sergio salga”, concluyó.

De concretarse la petición, Mayer Mori no sería el primer granjero en abandonar la competencia, pues Lolita Cortés pidió su expulsión el pasado domingo 9 de noviembre por una crisis de salud mental.