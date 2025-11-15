Aseguran que Sergio Mayer emprenderá acciones legales contra Ferka por comentarios en La Granja VIP

Sergio Mayer manifestó su desacuerdo con los comentarios de Ferka, panelista de La Granja VIP.

Sergio Mayer y Ferka volvieron a encontrarse luego de haber sido compañeros en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, donde su convivencia dio mucho de qué hablar entre el público.

Años después de sus polémicos encuentros dentro del reality, se encontraron frente a frente en La Granja VIP, donde la conductora es penelista y el creador de Solo para mujeres ha asistido para apoyar a su hijo.

El choque de opiniones respecto a la manera de jugar de Sergio Mayer Mori ha ocasionado opiniones divididas entre el público, la panelista y el diputado; sin embargo, todo parece indicar que las diferencias podrían escalar aún más.

Sergio Mayer podría emprender acciones legales contra Ferka

Uno de los temas más comentados sobre la vida personal del joven actor es la relación que mantuvo con Natália Subtil años atrás, quien es 11 años mayor que él y se convirtió en la mamá de su primogénita Mila.

La polémica se desató luego de que Mayer Mori ofreciera una disculpa a la modelo brasileña por mencionarla dentro del reality; debido a que el momento fue mostrado en una de las galas, Ferka argumentÓ que su ex pareja no creía en sus palabras.

"La mamá de su hija no le cree absolutamente nada, esas disculpas ya han pasado varias veces", dijo sin titubeos la presentadora de Venga la Alegría.

Desde entonces, las declaraciones sobre su vida personal han estado presentes en algunos programas, situación que tiene cansado a Sergio Mayer, quien en un reciente live dejó entrever que podría emprender acciones legales contra la actriz y conductora.

Ferka menciona que la relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil no es delito, pero la contradicen

La cuenta de X de La tía Sandra dio a conocer un breve clip de una transmisión realizada por Sergio Mayer, donde comparte su postura ante las palabras de la panelista sobre la ex relación de su hijo.

“Te busco para hablar de la parte legal, porque creo que hay elementos suficientes para hacer algo que ya te platicaré”, reveló para Analú Salazar.

Posteriormente, explicó que María Fernanda Quiroz está revictimizando lo ocurrido con su hijo y Natália Subtil, situación que es muy delicada y la puede meter en un problema legal.

“El que digan que no fue un abuso. Vi en la cuenta de X de esta panelista un comentario de que no fue abuso (...) Es un desconocimiento total y absoluto, que solamente las hace hacer comentarios ‘estúpidos’ que te hacen quedar como una ‘estupida’. No tengo otra palabra para ella”, explicó.

Y agregó: “Yo creo que debería consultar a un abogado antes de soltar tanta estupidez, porque se mete en problemas legales”.