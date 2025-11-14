México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: todo lo que debes saber si te registraste en la convocatoria pasada

A través del plástico, los beneficiarios podrán cobrar el dinero que entregan los dos programas

Guardar
La Beca Benito Juárez mantendrá
La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el 15 de octubre (Gobierno de México)

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son dos programas sociales impulsados por el Gobierno de México para ofrecer un apoyo económico bimestral a estudiantes inscritos en escuelas públicas. El propósito central de estas iniciativas es disminuir la deserción escolar y proporcionar un recurso monetario que facilite a los alumnos avanzar y finalizar su educación con éxito.

La Beca Rita Cetina se encuentra dirigida en su primera etapa a estudiantes de secundaria, aunque el próximo año incluirá a niñas y niños de primaria y, posteriormente, a quienes cursan preescolar. Por otro lado, la Beca Benito Juárez está destinada a jóvenes inscritos en preparatoria dentro del sistema público.

Ambos programas asignan $1,900 cada dos meses por estudiante beneficiario. Adicionalmente, la Beca Rita Cetina otorga $700 por cada hijo extra registrado, suma que se entrega directamente a los padres. El monto del apoyo se deposita en la tarjeta Bienestar del beneficiario sin necesidad de intermediarios.

Lo que debes saber si te registraste a las becas Rita Cetina o Benito Juárez

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que se está validando la información de todos los alumnos que se registraron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez en la convocatoria pasada, e indicó que en los próximos días iniciará la entrega de tarjetas del Bienestar para que puedan recibir el apoyo.

Además, la dependencia también indicó que la fecha exacta de la entrega de tarjetas se dará a conocer por medio de las escuelas y por los canales estatales de WhatsApp. Además, señaló que la dispersión del plástico será en bloques.

Documentos que se necesitarán para recoger la tarjeta de las becas

De igual manera, la CNBBBJ compartió los documentos que se necesitarán al momento de recoger las tarjetas del Bienestar.

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

En caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

Temas Relacionados

BecasBecas para el BienestarBeca Rita CetinaBeca Benito JuárezProgramas socialesTarjeta BienestarTramites escolaresmexico-noticias

Más Noticias

Del campo al lobby: Japón festeja con México su pase a Octavos del Sub-17

Tras vencer a Argentina, el conjunto juvenil nacional aseguró clasificación y compartió emotiva celebración junto a la escuadra nipona en el hotel

Del campo al lobby: Japón

Claudia Sheinbaum y Julio Berdegué presentan Plan Campeche, con una inversión de mil 238 mdp

El programa contempla que Campeche alcance una producción de 100 mil toneladas de arroz, 27 mil toneladas de carne y 55 millones de litros de leche

Claudia Sheinbaum y Julio Berdegué

La Granja VIP EN VIVO: La Bea rompe en llanto al recordar a su familia la tarde de hoy 14 de noviembre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: el hijo de Bárbara Mori salió de la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Melena y flequillo Birkin: el ícono de libertad femenina que cambió la historia de la moda

Este estilo se consolida como una opción de temporada por su naturalidad, su fácil mantenimiento y el simbolismo de independencia que representa en el estilo de la mujer

Melena y flequillo Birkin: el

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix México

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Top de películas imprescindibles para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías asesinadas y halladas dentro

Policías asesinadas y halladas dentro de una patrulla en Jalisco no contaban con chaleco antibalas

Capturan a “El Compi”, implicado en el caso del rancho donde se localizaron 16 cuerpos en Quintana Roo

Guardia Nacional sufre robo de fusiles de asalto G36 e inicia operativo de búsqueda en Xonacatepec, Puebla

Galilea Montijo habría perdido demanda contra Anabel Hernández y editorial por presunta difamación

Revelan que CJNG tiene nuevos objetivos en Michoacán: extorsiones a ambientalistas y sector aguacatero

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: La Bea rompe en llanto al recordar a su familia la tarde de hoy 14 de noviembre

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix México

Top de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Todavía hay boletos para AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la CDMX en estas secciones

Sofía Rivera Torres celebra logros de su hijo y hace inesperado anuncio sobre su físico

DEPORTES

Del campo al lobby: Japón

Del campo al lobby: Japón festeja con México su pase a Octavos del Sub-17

La Costa Rica de Miguel Herrera y Keylor, al borde de no asistir al mundial 2026

México vs Uruguay, IA revela al ganador del partido amistoso

David Faitelson y Andrés Vaca reaccionan a la victoria de México sobre Argentina: “Estas pequeñas alegrías”

Agenda deportiva 14-16 de noviembre: Mundial Sub 17, Liga MX Femenil y todos los eventos del fin de semana