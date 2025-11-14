Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: todo lo que debes saber si te registraste en la convocatoria pasada

La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el 15 de octubre (Gobierno de México)

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son dos programas sociales impulsados por el Gobierno de México para ofrecer un apoyo económico bimestral a estudiantes inscritos en escuelas públicas. El propósito central de estas iniciativas es disminuir la deserción escolar y proporcionar un recurso monetario que facilite a los alumnos avanzar y finalizar su educación con éxito.

La Beca Rita Cetina se encuentra dirigida en su primera etapa a estudiantes de secundaria, aunque el próximo año incluirá a niñas y niños de primaria y, posteriormente, a quienes cursan preescolar. Por otro lado, la Beca Benito Juárez está destinada a jóvenes inscritos en preparatoria dentro del sistema público.

Ambos programas asignan $1,900 cada dos meses por estudiante beneficiario. Adicionalmente, la Beca Rita Cetina otorga $700 por cada hijo extra registrado, suma que se entrega directamente a los padres. El monto del apoyo se deposita en la tarjeta Bienestar del beneficiario sin necesidad de intermediarios.

Lo que debes saber si te registraste a las becas Rita Cetina o Benito Juárez

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que se está validando la información de todos los alumnos que se registraron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez en la convocatoria pasada, e indicó que en los próximos días iniciará la entrega de tarjetas del Bienestar para que puedan recibir el apoyo.

Además, la dependencia también indicó que la fecha exacta de la entrega de tarjetas se dará a conocer por medio de las escuelas y por los canales estatales de WhatsApp. Además, señaló que la dispersión del plástico será en bloques.

Documentos que se necesitarán para recoger la tarjeta de las becas

De igual manera, la CNBBBJ compartió los documentos que se necesitarán al momento de recoger las tarjetas del Bienestar.

Si eres menor de 18 años

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

En caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.