Beca Rita Cetina 2025: ¿Por qué no habrá pago a los beneficiarios en noviembre y cuándo cae el siguiente depósito?

La Beca Rita Cetina es un programa social que se comenzó a implementar desde principios de 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum con el objetivo de beneficiar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

Cabe señalar que en su primera etapa la beca se ha enfocado solamente en ayudar a estudiantes de secundaria, aunque en 2026 se podrán integrar alumnos de primaria y posteriormente niños de preescolar. Cada padre de familia recibe 1,900 pesos de manera bimestral a través de la tarjeta Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional. Además, el programa entrega 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado.

La finalidad que tiene el proyecto es evitar la deserción escolar y contribuir con este recurso monetario para que los alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

¿Por qué no habrá pago de la Beca Rita Cetina en noviembre y cuándo cae el siguiente depósito?

La última dispersión de los recursos de la Beca Rita Cetina se realizó durante el mes de octubre, así que tomando en cuenta este calendario, los beneficiarios recibirán su siguiente depósito en diciembre. Por lo tanto, en noviembre no habrá pagos del programa.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

¿Cómo puedo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

Después de identificar el día asignado para el cobro de la Beca Rita Cetina, existe la opción de consultar si el depósito ya se encuentra disponible utilizando el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para acceder al Estatus y revisar el saldo a través de internet, es indispensable contar con la CURP propia o la de los hijos. El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Acceder a la página del Buscador de Estatus

Ingresar la CURP correspondiente

Seleccionar la sección de Bancarización, donde se exhiben todos los detalles de los pagos

Elegir el periodo específico que se busca consultar

En esa sección aparecerá la información del pago que se desea verificar; el comprobante mostrará detalles sobre el método de pago, el estado actual del depósito, la fecha y los periodos involucrados.

También es posible realizar la consulta de saldo tanto en los cajeros automáticos como en las ventanillas del Banco del Bienestar. Se recomienda, además, descargar la aplicación móvil para mantener un control constante sobre los movimientos de la cuenta.