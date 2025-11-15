PRI en Guerrero lamenta el asesinato de “Talí” Adame, líder sindical e hijo del exalcalde de Ometepec

Los primeros reportes de seguridad dieron a conocer que "Talí" Adame fue asesinado al exterior de un comercio al recibir cerca de siete disparos de armas de fuego | Redes Sociales

Efrén Neftalí Adame García, conocido en la región Costa Chica como “Talí” Adame, fue asesinado la tarde del viernes en pleno centro del municipio de Marquelia, Guerrero, en un ataque directo perpetrado por sujetos armados. Dicho homicidio generó una reacción inmediata entre figuras políticas del estado, quienes expresaron condolencias públicas por la muerte del hijo del tres veces alcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván.

De acuerdo con reportes oficiales, el ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas sobre el bulevar René González Justo, frente a un negocio propiedad de la familia. Testigos señalaron que “Talí” convivía con una de sus hijas cuando hombres armados llegaron al establecimiento y le dispararon en al menos siete ocasiones con armas de alto calibre.

Las personas que se encontraban en las inmediaciones corrieron a refugiarse ante las detonaciones; mientras, los agresores huyeron sin ser detenidos. Sin embargo, familiares de la víctima arribaron minutos después y retiraron el cuerpo por sus propios medios, antes de que llegaran las autoridades investigadoras.

Neftalí Adame era conocido como un prominente líder sindical de la CTM en Guerrero | Redes Sociales

Ante estos hechos, elementos de la Policía Ministerial acordonaron el área y comenzaron la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) no ha informado sobre el móvil del crimen ni sobre personas detenidas, al igual que mantiene hermetismo respecto al avance de las indagatorias.

Reacciones y condolencias de líderes políticos del PRI en Guerrero

El asesinato derivó en manifestaciones públicas de pésame por parte de figuras relevantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero.

Por un lado, Alejandro Bravo Abarca, presidente estatal del PRI, difundió una esquela en la que expresó:

“Con profunda pena, envío mis sinceras condolencias a mi amigo, Efrén Adame Montalván, por el sensible fallecimiento de su hijo, Efrén Neftalí Adame García. Deseo que pronto sus familiares y amistades encuentren consuelo en sus corazones. Descanse en paz.”

La esquela circuló entre la clase política local y en redes sociales, donde generó otros mensajes de solidaridad hacia la familia Adame.

El presidente estatal del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo, fue uno de los primeros políticos en reaccionar al asesinato del joven | Facebook / Alejandro Bravo Abarca

Asimismo, el senador y exgobernador de Guerrero, Manuel Añorve Baños, también publicó una esquela oficial en la que señaló:

“Con profundo pesar, lamento el sensible fallecimiento de Efrén Neftalí Adame García, hijo de mi amigo Efrén Adame, expresidente municipal de Ometepec. Descanse en paz.”

Ambos mensajes fueron ampliamente compartidos entre militantes del PRI y actores políticos de la región, quienes destacaron la cercanía histórica con la familia Adame Montalván.

Un crimen que refleja la violencia persistente en Costa Chica

El homicidio de “Talí” se suma a una serie de hechos violentos registrados este año en municipios de la Costa Chica, donde autoridades locales han reconocido la presencia y disputa de distintos grupos delictivos. En Marquelia, comunidades colindantes han reportado extorsiones, robos y agresiones directas en los últimos meses, lo que ha generado mayor preocupación entre comerciantes y familias dedicadas a actividades productivas tradicionales.

El senador del PRI, Manuel Añorve, también lamentó los hechos tras conocerlo en su paso como gobernador de Guerrero | Facebook / Manuel Añorve Baños

Pese a ello, las autoridades estatales no han emitido información sobre posibles líneas de investigación vinculadas al crimen organizado. De momento, el caso se mantiene bajo revisión de la Policía Investigadora Ministerial y de la FGE, que continúa entrevistando a testigos y revisando cámaras en la zona del ataque.