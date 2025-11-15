México

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

El hijo del exalcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván, fue atacado a tiros en el centro de la cabecera municipal de Marquelia

El ataque ocurrió alrededor de las 2:30 horas de este viernes. Foto: RRSS

Efrén Neftalí Adame García, líder de la sección 110 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guerrero, fue asesinado a tiros durante un ataque directo ocurrido durante la tarde de este viernes en el municipio de Marquelia.

De acuerdo con El Sur de Acapulco, el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 horas en la colonia Centro de Marquelia, cuando sujetos armados arribaron a una tienda de lácteos y salchichería en la que se encontraba el también hijo del exalcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván.

En el sitio, los agresores le dispararon en al menos siete ocasiones, lo que le provocó que muriera en el lugar.

Reportes indican que Adame García se encontraba acompañado por una de sus hijas. Testigos refirieron que los sujetos arribaron al sitio y sin mediar palabra con el hombre comenzaron a disparar.

Foto: Facebook / Manuel Baños
Foto: Facebook / Manuel Baños

Elementos de seguridad y ministeriales acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

La muerte fue confirmada por el senador Manuel Añorve Baños, quien lamentó el fallecimiento el líder sindical a través de sus redes sociales.

"Me uno al dolor que embarga a su familia y comparto con ellos mis oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles“, escribió.

Hasta el momento ni la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero ni el CTM se han pronunciado respecto al asesinato.

Imagen ilustrativa. FOTO: CARLOS ALBERTO
Imagen ilustrativa. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

El pasado 8 de septiembre, Adame García fue reelegido como secretario general de la sección 110 CTM en Marquelia, donde afirmó que trabajaría por la unidad de los trabajadores y el respeto de sus derechos laborales.

Su padre, Efrén Adame Montalván fue se desempeñó como alcalde de Ometepec en tres ocasiones, la primera fue de mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para el periodo de 2008 a 2012; y las siguientes fueron del 2018 a 2021 y de 2021 a 2024 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Alcalde de Ometepec vinculado a proceso por delito electoral

Foto: Facebook / Efrén Adame
Foto: Facebook / Efrén Adame Montalván

El pasado 23 de septiembre la Fiscalía del Estado informó que Efrén Adame Montalván, exalcalde de Ometepec, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos electorales, relacionados con el uso indebido de recursos públicos durante el proceso electoral de 2021.

Las pesquisas refieren que el exedil, junto a dos exfuncionarios identificados como Adriana “N” y Salvador “N”, habrían utilizado recursos públicos con el propósito de influir en el electorado para posicionar su candidatura a la alcaldía.

Este asesinato se suma al de Luis Alberto Rueda Maldonado, jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, ocurrido el miércoles 12 de noviembre.

De acuerdo con reportes, la agresión ocurrió cuando se encontraba en la calle Río Nilo de la colonia Tomatal. Un grupo de sujetos armados lo interceptaron y abrieron fuego en su contra.

Descubre los afortunados ganadores del

Cae líder de una facción

Julián Gil explota nuevamente contra

La Granja VIP: Adal Ramones

Cae líder de una facción

Julián Gil explota nuevamente contra

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold

