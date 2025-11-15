México

Mujer con cabeza de perro es captada caminando por las calles

Comentarios en redes destacaron lo inusual de la escena

Guardar
Comentarios en redes destacaron lo
Comentarios en redes destacaron lo inusual de la escena. (TikTok / @fer_salgadoo)

La imagen de una mujer con cabeza de perro generó gran impacto en redes sociales este viernes, luego de que un video mostrara a la persona caminando por calles de México.

La grabación llamó la atención debido al realismo del accesorio que portaba y porque, según se afirmó, no se trataba de contenido creado con Inteligencia Artificial.

En el clip se observa a la mujer desplazarse junto a una barda, mientras destaca la cabeza que lleva puesta, la cual recrea con detalle la apariencia de un canino. Aunque no se precisó la ubicación exacta, el material se difundió rápidamente por su aspecto peculiar.

El video fue publicado en TikTok por la usuaria @fer_salgadoo, quien filmó la escena desde su automóvil al presenciar el momento.

La escena que generó debate en redes

(TikTok / @fer_salgadoo)
(TikTok / @fer_salgadoo)

De acuerdo con las imágenes compartidas, la mujer utilizaba una máscara de perro raza pug con un diseño realista que, a primera vista, causó impresión entre quienes la vieron pasar.

La apariencia generó tal impacto que algunos usuarios resaltaron que el realismo de la máscara superaba incluso las producciones generadas con herramientas digitales.

En la publicación, internautas dejaron mensajes que retomaban este contraste, con comentarios como “México México” y “México ganándole a la inteligencia artificial una vez más”, reacción que impulsó aún más la viralidad del material.

Interacciones y difusión del contenido en redes

(TikTok / @fer_salgadoo)
(TikTok / @fer_salgadoo)

La difusión del clip provocó diversas interpretaciones entre los usuarios, quienes destacaron lo insólito de la escena y la creatividad detrás del accesorio.

El contenido se expandió rápidamente por distintas plataformas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día.

Temas Relacionados

Mujer con cabeza de perroViralesTikTokmexico-noticias

Más Noticias

Manifestación de la Gen Z en la CDMX l En vivo

Mantente informado en tiempo real sobre la marcha programada para las 11 horas

Manifestación de la Gen Z

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Lolita Cortés pide votos para Teo

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Cómo preparar galletas de ajedrez, una combinación de chocolate y vainilla perfecta para el desayuno

Un postre crujiente lleno de sabor que contiene ingredientes que aportan vitaminas A y D que fortalecen la salud ósea y el sistema inmunológico

Cómo preparar galletas de ajedrez,

Pati Chapoy llama metiche a Sergio Mayer tras amenazar con sacar a su hijo de La Granja VIP: “Aquí no es la primaria”

Los conductores de Ventaneando criticaron al actor e hicieron un llamado para que la producción del reality no permita la salida de Mayer Mori

Pati Chapoy llama metiche a

“Hablé con ella”: Ernesto Laguardia revela cómo está Angélica Vale fuera de cámaras tras su divorcio con Otto Padrón

El famoso detalló si su amistad con la famosa estaría comprometida

“Hablé con ella”: Ernesto Laguardia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Kiko”, presunto líder

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

Operativos en Cosalá y Culiacán hallan áreas con más 20 mil litros de precursores químicos para metanfetamina

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Lolita Cortés pide votos para Teo

Pati Chapoy llama metiche a Sergio Mayer tras amenazar con sacar a su hijo de La Granja VIP: “Aquí no es la primaria”

“Hablé con ella”: Ernesto Laguardia revela cómo está Angélica Vale fuera de cámaras tras su divorcio con Otto Padrón

El día que Guillermo del Toro retó a Alfonso Cuarón a dirigir la mejor película de Harry Potter: “Eres un arrogante”

“Lo bueno es que es con la misma”: así bromeó Christian Nodal sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

DEPORTES

Penta Zero Miedo vuelve a

Penta Zero Miedo vuelve a WWE SmackDown para buscar ser el último rival de John Cena

Piojo Herrera y reportero tico se dan la mano tras fuerte discusión: “Se calmó y me ofreció disculpas”

La madre de Lucca Vuoso, argentino nacionalizado mexicano, enfrenta críticas por el triunfo de la Tricolor en el Mundial Sub-17

Aleco Irarragorri reitera acercamientos de Portugal para entrenar con Cristiano Ronaldo en Santos Laguna

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 15 de noviembre