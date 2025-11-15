Mujer con cabeza de perro es captada caminando por las calles

Comentarios en redes destacaron lo inusual de la escena. (TikTok / @fer_salgadoo)

La imagen de una mujer con cabeza de perro generó gran impacto en redes sociales este viernes, luego de que un video mostrara a la persona caminando por calles de México.

La grabación llamó la atención debido al realismo del accesorio que portaba y porque, según se afirmó, no se trataba de contenido creado con Inteligencia Artificial.

En el clip se observa a la mujer desplazarse junto a una barda, mientras destaca la cabeza que lleva puesta, la cual recrea con detalle la apariencia de un canino. Aunque no se precisó la ubicación exacta, el material se difundió rápidamente por su aspecto peculiar.

El video fue publicado en TikTok por la usuaria @fer_salgadoo, quien filmó la escena desde su automóvil al presenciar el momento.

La escena que generó debate en redes

(TikTok / @fer_salgadoo)

De acuerdo con las imágenes compartidas, la mujer utilizaba una máscara de perro raza pug con un diseño realista que, a primera vista, causó impresión entre quienes la vieron pasar.

La apariencia generó tal impacto que algunos usuarios resaltaron que el realismo de la máscara superaba incluso las producciones generadas con herramientas digitales.

En la publicación, internautas dejaron mensajes que retomaban este contraste, con comentarios como “México México” y “México ganándole a la inteligencia artificial una vez más”, reacción que impulsó aún más la viralidad del material.

Interacciones y difusión del contenido en redes

(TikTok / @fer_salgadoo)

La difusión del clip provocó diversas interpretaciones entre los usuarios, quienes destacaron lo insólito de la escena y la creatividad detrás del accesorio.

El contenido se expandió rápidamente por distintas plataformas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día.