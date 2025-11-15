Miss Universo 2025: cuándo y dónde ver la final del certamen de belleza en México

La final de Miss Universo 2025 se transmitirá el 20 de noviembre en México. (IG: @fatimaboschfdz)

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, se ha ganado el apoyo y reconocimiento de gran parte de los seguidores del certamen luego de que alzara la voz ante lo ocurrido en Tailandia con uno de los directivos.

Semanas antes de la gran final, la modelo vivió un incómodo momento al protagonizar un incidente con Nawat Itsaragrisil, quien la llamó “cabeza hueca”, a lo que Bosch respondió: “Nadie puede cerrar nuestra voz”.

Las palabras por parte del directivo generaron indignación nacional y posicionaron a la mexicana como una de las candidatas con más respaldo por parte de su país, pues diversas celebridades aplaudieron su postura.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

Cuándo y dónde se transmitirá la final de Miss Universo 2025

Ante la intriga que ha generado el paso de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, el interés por ver la etapa final del certamen ha ido en aumento, por lo que es importante conocer en dónde se llevará a cabo la coronación.

Será el próximo 21 de noviembre de 2025, a las 08:00 horas, cuando se realice la Fiesta de Coronación de la final de Miss Universo 74 en Tailandia.

Mientras que en México, la ceremonia será transmitida el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas a través del canal de Youtube del certamen.

En México, la ceremonia será transmitida el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas a través del canal de Youtube del certamen. (IG)

¿Cómo puedes votar por Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Además de la decisión de los jueces, existe la posibilidad de que la candidata mexicana logre una mejor posición en el certamen con la ayuda del público, resultado que influye directamente en la categoría “People’s Choice“.

Para poder votar es necesario descargar la aplicación oficial de Miss Universe, disponible en dispositivos Android y en la App Store para iOS.

Al momento del registro se deberán llenar datos como correo electrónico, nombre, nacionalidad y número telefónico. Una vez que la cuenta está lista, se debe seleccionar la opción “Cast your vote”, donde aparecen diferentes categorías, pero la más relevante para el público es “People’s Choice”.

Fátima Bosch es una de las candidatas favoritas para ganar Miss Universo 2025. (Foto: Miss Universe Thailand)

Una vez adentro aparece un listado con el total de todas las participantes, pero la aplicación permite buscar directamente a la mexicana Fátima Bosch.

Es importante mencionar que la manera para conseguir votos es mediante su adquisición. Pueden obtenerse al visualizar anuncios dentro de la aplicación o mediante compra directa. Los paquetes disponibles van desde tres votos por 18 pesos mexicanos o hasta mil votos por 663.39 pesos mexicanos.