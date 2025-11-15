México

Miss Universo 2025: cuándo y dónde ver la final del certamen de belleza en México

Solo una de las participantes recibirá la corona de las manos Victoria Kjær, actual reina

Guardar
La final de Miss Universo
La final de Miss Universo 2025 se transmitirá el 20 de noviembre en México. (IG: @fatimaboschfdz)

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, se ha ganado el apoyo y reconocimiento de gran parte de los seguidores del certamen luego de que alzara la voz ante lo ocurrido en Tailandia con uno de los directivos.

Semanas antes de la gran final, la modelo vivió un incómodo momento al protagonizar un incidente con Nawat Itsaragrisil, quien la llamó “cabeza hueca”, a lo que Bosch respondió: “Nadie puede cerrar nuestra voz”.

Las palabras por parte del directivo generaron indignación nacional y posicionaron a la mexicana como una de las candidatas con más respaldo por parte de su país, pues diversas celebridades aplaudieron su postura.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

Cuándo y dónde se transmitirá la final de Miss Universo 2025

Ante la intriga que ha generado el paso de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, el interés por ver la etapa final del certamen ha ido en aumento, por lo que es importante conocer en dónde se llevará a cabo la coronación.

Será el próximo 21 de noviembre de 2025, a las 08:00 horas, cuando se realice la Fiesta de Coronación de la final de Miss Universo 74 en Tailandia.

Mientras que en México, la ceremonia será transmitida el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas a través del canal de Youtube del certamen.

En México, la ceremonia será
En México, la ceremonia será transmitida el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas a través del canal de Youtube del certamen. (IG)

¿Cómo puedes votar por Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Además de la decisión de los jueces, existe la posibilidad de que la candidata mexicana logre una mejor posición en el certamen con la ayuda del público, resultado que influye directamente en la categoría “People’s Choice“.

Para poder votar es necesario descargar la aplicación oficial de Miss Universe, disponible en dispositivos Android y en la App Store para iOS.

Al momento del registro se deberán llenar datos como correo electrónico, nombre, nacionalidad y número telefónico. Una vez que la cuenta está lista, se debe seleccionar la opción “Cast your vote”, donde aparecen diferentes categorías, pero la más relevante para el público es “People’s Choice”.

Fátima Bosch es una de
Fátima Bosch es una de las candidatas favoritas para ganar Miss Universo 2025. (Foto: Miss Universe Thailand)

Una vez adentro aparece un listado con el total de todas las participantes, pero la aplicación permite buscar directamente a la mexicana Fátima Bosch.

Es importante mencionar que la manera para conseguir votos es mediante su adquisición. Pueden obtenerse al visualizar anuncios dentro de la aplicación o mediante compra directa. Los paquetes disponibles van desde tres votos por 18 pesos mexicanos o hasta mil votos por 663.39 pesos mexicanos.

Temas Relacionados

Miss Universo 2025Miss Universo MéxicoFátima Bosch

Más Noticias

Sheinbaum condena agresiones en la marcha de la Gen Z: “Había pocos jóvenes, nunca hay que usar la violencia para cambiar”

La Presidenta de México reaccionó a la movilización del 15 de noviembre

Sheinbaum condena agresiones en la

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

El ex técnico de Cruz Azul se mantiene sin equipo, pero no ocultó su deseo de regresar al país a dirigir

Vicente Sánchez es optimista y

Señora en la marcha de la Gen Z “bendice” a un encapuchado del Bloque Negro, grupo que agredió policías en Palacio Nacional

La manifestación convocada como pacífica, se tornó violenta ante la llegada de personas agresivas

Señora en la marcha de

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

Por el mismo caso ya habían sido detenidos otros dos sujetos en 2014 y 2023

Dan auto de formal prisión

Durante entrega de Tarjetas Mujeres Bienestar por parte de Sheinbaum en Palizada, Campeche, pobladores piden medicina

La presidenta realiza una gira por Campeche y Tabasco para dar a conocer avances de los compromisos cumplidos

Durante entrega de Tarjetas Mujeres
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan auto de formal prisión

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

Madre de Kimberly Moya retiraría los cargos por conocer el paradero de la joven desaparecida

FGR extradita a EEUU a narcotraficante que trasladaba cargamentos de droga importantes de Texas a Georgia

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: Estas son las

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá acciones legales contra Ferka por comentarios en La Granja VIP

Los 10 podcasts más populares de Spotify México este día

Aseguran que divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón podría alargarse hasta 6 meses por estas razones

DEPORTES

Vicente Sánchez es optimista y

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia

Los Hermanos Chávez conquistan títulos de NJPW Strong en histórica noche dedicada a Linkin Park en el CMLL

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″