Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

Fátima Bosch se consolida como favorita en Miss Universo 2025 tras el incidente con Nawat Itsaragrisil, director del certamen en Tailandia (Foto: Miss Universe Thailand)

El interés por la participación de Fátima Bosch en el certamen Miss Universe 2025 ha crecido de manera notable, especialmente tras el incidente que protagonizó con Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo del concurso en Tailandia, quien la calificó de “cabeza hueca”.

La respuesta de la mexicana, al afirmar que “Nadie puede cerrar nuestra voz”, no solo generó indignación internacional, sino que también la posicionó como una de las candidatas más visibles y respaldadas por el público.

La final de Miss Universe 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, y la expectativa en torno a la representante mexicana es alta. A pocos días del evento, Fátima Bosch figura entre las favoritas, tanto por su desempeño como por el apoyo que ha recibido tras el episodio con el organizador tailandés.

La final de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, con alta expectativa por la participación de la representante mexicana (Instagram:nawat.tv)

La dinámica de votación permite que los seguidores influyan directamente en el resultado a través de la categoría “People’s Choice”, lo que otorga al público la posibilidad de impulsar a su candidata preferida hacia una mejor posición en la competencia.

Para participar en la votación, es imprescindible descargar la aplicación oficial de Miss Universe, disponible en la Play Store para dispositivos Android y en la App Store para iOS. El proceso requiere registrar datos personales como correo electrónico, nombre, nacionalidad y número telefónico, con el objetivo de evitar votos fraudulentos.

Una vez creada la cuenta, se debe seleccionar la opción “Cast your vote”, donde aparecen las distintas categorías, siendo “People’s Choice” la más relevante para el público general. Las 122 candidatas están listadas alfabéticamente, aunque la aplicación permite buscar directamente el nombre de Fátima Bosch para agilizar el proceso.

El sistema de votación de Miss Universo permite a los seguidores apoyar a Fátima Bosch mediante la categoría 'People’s Choice' en la aplicación oficial (IG: @fatimaboschfdz)

El sistema de votación funciona mediante la adquisición de votos, que pueden obtenerse al visualizar anuncios dentro de la aplicación o mediante compra directa. Los paquetes disponibles van desde tres votos por $0.99 (aproximadamente 18 pesos mexicanos) hasta mil votos por $199.99 (663.39 pesos mexicanos).

Una vez realizada la compra, el usuario puede emitir su voto y participar en la elección popular. La votación permanecerá abierta hasta las 10:00 horas del 19 de noviembre, lo que brinda a los seguidores la oportunidad de respaldar a su candidata hasta el último momento.

La trayectoria de Fátima Bosch ha estado marcada por su creciente popularidad en el mundo de los certámenes de belleza. Nacida el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco, México, la joven de veinticinco años ha destacado no solo por su presencia en el escenario, sino también por su formación académica y sus intereses personales.

Los usuarios pueden votar por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 adquiriendo votos en la app, con paquetes desde $0.99 hasta $199.99 dólares (IG)

Desde pequeña aprendió a montar a caballo, una de sus grandes pasiones, y ha manifestado su amor por la naturaleza y la playa, como lo refleja una de sus publicaciones en Instagram: “la vida es más bonita con olor a mar”. Además, disfruta del tenis, la música, la lectura y el arte, especialmente la pintura.

En el ámbito académico, Fátima Bosch cursó la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, carrera que actualmente lleva el nombre de Diseño de Moda y Textiles sostenibles. La institución la felicitó públicamente por su triunfo en Miss Universe México 2025 y destacó: “Durante su estancia en la Ibero, Fátima se destacó por su originalidad y solidaridad para los demás”, según el personal del Departamento de Diseño de la universidad.

Su interés por la moda la llevó a compaginar sus estudios con el modelaje, lo que facilitó su acercamiento a la industria de la belleza. En una entrevista para Telereportaje, la tabasqueña reveló que en 2019 recibió una invitación para participar en Miss Universe México, pero decidió rechazarla para concentrarse en su formación universitaria.

El desarrollo profesional de Fátima Bosch incluye estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos. Además, emprendió su propio proyecto empresarial con la marca Fabofe, a través de la cual realiza recaudaciones para apoyar causas sociales, según información de la empresa y de la propia Universidad Iberoamericana.

La trayectoria de Fátima Bosch incluye estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos (IG)

El reconocimiento nacional llegó en septiembre, cuando Fátima Bosch obtuvo la corona de Miss Universo México 2025, lo que le otorgó el pase directo para representar a su país en la final internacional. La posibilidad de que México recupere la corona está más latente que nunca, impulsada por el respaldo popular y la proyección mediática de su representante.