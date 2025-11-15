La Granja VIP EN VIVO: siguen las alianzas entre los participantes la tarde de hoy 15 de noviembre

Ellos son los nominados de la quinta semana:
- Eleazar Gómez
- Manola Díez
- César Doroteo
- Alfredo Adame
