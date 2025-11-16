México

¿Quién será el quinto eliminado de La Granja VIP, según lista filtrada?

Hace unas semanas, se dio el supuesto orden en que los granjeros abandonarán el programa 24/7

Filtran lista de eliminados, finalistas
Filtran lista de eliminados, finalistas y concursante ganador.

La reciente nominación de Alfredo Adame y César Doroteo en La Granja VIP ha dado un giro inesperado en la dinámica del reality, intensificando las especulaciones sobre quién será el próximo eliminado en la gala del domingo 16 de noviembre.

La decisión de Sergio Mayer Mori de salvar a Lis Vega y colocar en su lugar a Alfredo Adame en la placa de nominados ha modificado las preferencias del público y reconfigurado las estrategias dentro del programa.

Además, el conductor no llegó solo al grupo de nominados, pues gracias a la doble traición subió acompañado de César Doroteo, generando controversia en redes sociales.



¿Quién será el quinto eliminado, según la listra filtrada?

En medio de los cambios de la producción, la reciente aparición de una supuesta lista interna que anticipa el destino de los participantes de La Granja VIP 2025 ha generado un intenso debate entre los seguidores del programa de TV Azteca.

La filtración se dio a través de TikTok y ha sido replicada por diversos medios, pues no solo adelanta el orden de eliminación, sino que también señala a los finalistas y al posible ganador, aunque la producción aún no ha confirmado la autenticidad del documento.

El documento que circula en Internet coincide en varios aspectos que se han visto en las galas de eliminación. Carolina Ross figuraba como la primera eliminada, seguida por Sandra Itzel y Omahi, tal como ocurrió en las emisiones anteriores.



Sin embargo, ubicaba a Eleazar Gómez como el cuarto eliminado, y resultó ser Jawy Méndez quien dejó la competencia en ese turno. La diferencia se explica porque Eleazar Gómez, aunque nominado, logró salvarse y colocó a Jawy en la placa de nominados, lo que derivó en la eliminación de este último.

Lo que podría significar que el quinto eliminado del reality show 24/7 es Eleazar Gómez, aunque según encuestas será César Doroteo o Manola Díaz.

Quién será el desenlace de La Granja VIP

Según la lista, los lugares cuarto y quinto aún están “en consideración”, y la permanencia de César Doroteo tampoco está definida.

Además, existe una mención específica sobre Manola Díez y Alfredo Adame, lo que sugiere que el orden final podría modificarse según decisiones de la producción. Pero lo que más ha llamado la atención de los televidentes es que Sergio Mayer Mori no figura entre los finalistas, lo que ha generado debate.

