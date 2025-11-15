México

Clima en Acapulco de Juárez: temperatura y probabilidad de lluvia para este 15 de noviembre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Secretaría de Turismo)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para catalogar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Acapulco de Juárez este sábado.

La probabilidad de precipitaciones para este sábado en Acapulco de Juárez es de 7% durante el día y del 12% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 33% en el transcurso del día y del 21% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 32 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en el puerto más famoso de México

Acapulco de Juárez, uno de los lugares más turísticos de México ubicado en Guerrero, posee un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso ascienden hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas oscilan entre los 23 grados, aunque algunas veces han llegado a descender hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro un decrecimiento de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

