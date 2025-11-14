México

TSJCDMX reelige como presidente a Rafael Guerra Álvarez

El magistrado ocupará el cargo a partir del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de agosto de 2027, trabajadores se oponían a su reelección

Rafael Guerra Álvarez fue reelegido
Rafael Guerra Álvarez fue reelegido como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. (Foto: @MagRafaelGuerra)

La tarde de este viernes 14 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) llevó a cabo la votación que resultó en la reelección por tercera vez de Rafael Guerra Álvarez como magistrado presidente, pese a trabajadores que se oponían a esta decisión.

La sesión fue presidida por el magistrado decano, Salvador Ávalos Sandoval, la cual contó con la presencia de 79 magistradas y magistrados y se esperaba la obtención del voto de por lo menos dos terceras partes de la votación a favor para declarar a la persona ganadora.

Los candidatos a parte de Guerra Álvarez eran:

Rosalba Guerrero Rodríguez

Arturo García Salcedo

Celia Marín Sasaki

Alejandro Sentiés Carriles

Tras un proceso en el que cada una de las personas candidatas emitió hasta por 5 minutos la exposición de cada uno de sus programas de trabajo y la posterior participación en la emisión del voto de los asistentes, con 60 votos a favor el magistrado Rafael Guerra Álvarez fue reelegido para el periodo del 1 enero 2026 al 31 agosto 2027.

Rafael Guerra Álvarez fue reelegido
Rafael Guerra Álvarez fue reelegido con 60 votos para presidir el TSJCDMX.

Trabajadores del TSJCDMX se manifestaron por aumento salarial y la no reelección

Durante la sesión donde fue reelegido Guerra Álvarez, trabajadores de la institución dieron inicio a un paro de labores en la colonia Doctores y San Rafael, hubo un bloqueo de los accesos para impedir las labores.

Entre sus exigencias se encuentra un aumento salarial y se oponían a la reelección por tercera vez del magistrado electo. Cabe recordar que el magistrado presidente ha sido señalado por ser cercano a Andrés Manuel López Obrador, ya que fue quien lo asesoró en su proceso de desafuero.

Proyectos impulsados durante la gestión el magistrado presidente electo en el TSJCDMX

Durante la gestión de Guerra Álvarez, el TSJCDMX llevó a cabo el proceso de armonización de 18 ordenamientos jurídicos para la incorporación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estas modificaciones implicaron ajustes en las operaciones tanto jurisdiccionales como administrativas.

Rafael Guerra Álvarez ha sido
Rafael Guerra Álvarez ha sido señalado por su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: TSJCDMX)

Durante la misma gestión, el órgano judicial puso en marcha el Sistema Integral de Gestión Judicial (SIGJ), una plataforma dedicada a la administración de expedientes y trámites internos.

Durante este periodo, el Tribunal formalizó convenios con organizaciones civiles que ofrecen asesoría legal gratuita y acompañamiento para grupos en situación de vulnerabilidad. Las autoridades del órgano judicial especificaron que estos acuerdos tienen el objetivo de mejorar el acceso a servicios legales y optimizar la atención en temas familiares, civiles y penales.

