Quién es Julio Ramírez el bailarín con el que vinculan a Angélica Vale tras su divorcio de Otto Padrón

Quién es Julio Ramírez el bailarín con el que vinculan a Angélica Vale tras su divorcio. (Instagram)

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón ha pasado de ser un tema meramente personal a convertirse en uno de los escándalos más sonados del espectáculo mexicano en 2025.

Sin embargo, ahora los reflectores se centran en un nuevo personaje: Julio Ramírez, el bailarín que ha sido señalado en rumores sobre la presunta infidelidad de Vale durante la recta final de su matrimonio.

El divorcio de la protagonista de La fea más bella y el empresario fue confirmado por la propia Angélica a inicios de la semana, quien detalló que llevaban ocho meses separados y agradeció el apoyo del público en estos meses difíciles.

Mientras las especulaciones sobre las causas del quiebre no cesan, surgió la versión de que la actriz habría iniciado una relación sentimental con Ramírez, bailarín con quien compartió escenario en la obra Vaselina y posteriormente en el espectáculo Las Angélicas.

Julio Ramírez, supuesto amante de Angélica Vale. (Captura: X)

Las redes sociales se incendiaron con los rumores, alimentados por la cercanía profesional y la reciente participación de Julio Ramírez en Juego de Voces —el reality musical donde Angélica Vale funge como conductora estrella—. A pesar de la fuerza de estas versiones, ni la actriz ni el propio bailarín han salido a confirmar un vínculo más allá de lo profesional.

De acuerdo con la cuenta de redes sociales “La Tía Sandra”, especializada en temas de farándula, Ramírez y Vale se conocieron primero en la obra Vaselina en 2023. Éste habría salido con María León; más tarde Ángelica lo integró en el show “Las Angélicas” y más tarde en Juego de voces. Dicho perfil de redes afirma que incluso viajaron juntos a Puerto Rico.

Imágenes de Julio Ramírez, bailarín de Juego de voces. (Captura: X)

No han faltado voces que intentan poner un alto a la polémica. Entre ellas destaca el periodista de farándula Javier Ceriani, amigo cercano a Vale, quien ha reiterado en distintos espacios que la supuesta infidelidad es solo rumor. “La pareja enfrentó una fuerte crisis desde que inició este año, pero no se trató de terceras personas”, sostuvo el conductor de espectáculos, descartando que Julio Ramírez tuviera relación alguna con la separación.

Ceriani también mencionó que Otto Padrón y Angélica llegaron a la ruptura tras meses de crisis no especificada, y que la demanda de divorcio se interpuso apenas a inicios de noviembre. Hasta el momento, ambos han optado por mantener el hermetismo respecto a los motivos reales detrás del final de un matrimonio de 14 años y dos hijos en común.

Javier Ceriani negó la versión de que la actriz mantenía un romance con un bailarín en México. (Infobae México / Jesús Avilés)

Por ahora, lo único cierto es que Angélica Vale reafirma que lo más importante será el bienestar de sus hijos y la discreción ante una etapa de cambios.

El nombre de Julio Ramírez seguirá resonando en la conversación pública, al menos hasta que los protagonistas decidan aclarar el rumbo de sus historias personales.