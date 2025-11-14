México

Quién es Julio Ramírez el bailarín con el que vinculan a Angélica Vale tras su divorcio de Otto Padrón

Tras 14 años de matrimonio, la actriz enfrenta rumores sobre un nuevo romance mientras el tema de la infidelidad se mantiene en duda

Guardar
Quién es Julio Ramírez el
Quién es Julio Ramírez el bailarín con el que vinculan a Angélica Vale tras su divorcio. (Instagram)

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón ha pasado de ser un tema meramente personal a convertirse en uno de los escándalos más sonados del espectáculo mexicano en 2025.

Sin embargo, ahora los reflectores se centran en un nuevo personaje: Julio Ramírez, el bailarín que ha sido señalado en rumores sobre la presunta infidelidad de Vale durante la recta final de su matrimonio.

El divorcio de la protagonista de La fea más bella y el empresario fue confirmado por la propia Angélica a inicios de la semana, quien detalló que llevaban ocho meses separados y agradeció el apoyo del público en estos meses difíciles.

Mientras las especulaciones sobre las causas del quiebre no cesan, surgió la versión de que la actriz habría iniciado una relación sentimental con Ramírez, bailarín con quien compartió escenario en la obra Vaselina y posteriormente en el espectáculo Las Angélicas.

Julio Ramírez, supuesto amante de
Julio Ramírez, supuesto amante de Angélica Vale. (Captura: X)

Las redes sociales se incendiaron con los rumores, alimentados por la cercanía profesional y la reciente participación de Julio Ramírez en Juego de Voces —el reality musical donde Angélica Vale funge como conductora estrella—. A pesar de la fuerza de estas versiones, ni la actriz ni el propio bailarín han salido a confirmar un vínculo más allá de lo profesional.

De acuerdo con la cuenta de redes sociales “La Tía Sandra”, especializada en temas de farándula, Ramírez y Vale se conocieron primero en la obra Vaselina en 2023. Éste habría salido con María León; más tarde Ángelica lo integró en el show “Las Angélicas” y más tarde en Juego de voces. Dicho perfil de redes afirma que incluso viajaron juntos a Puerto Rico.

Imágenes de Julio Ramírez, bailarín
Imágenes de Julio Ramírez, bailarín de Juego de voces. (Captura: X)

No han faltado voces que intentan poner un alto a la polémica. Entre ellas destaca el periodista de farándula Javier Ceriani, amigo cercano a Vale, quien ha reiterado en distintos espacios que la supuesta infidelidad es solo rumor. “La pareja enfrentó una fuerte crisis desde que inició este año, pero no se trató de terceras personas”, sostuvo el conductor de espectáculos, descartando que Julio Ramírez tuviera relación alguna con la separación.

Ceriani también mencionó que Otto Padrón y Angélica llegaron a la ruptura tras meses de crisis no especificada, y que la demanda de divorcio se interpuso apenas a inicios de noviembre. Hasta el momento, ambos han optado por mantener el hermetismo respecto a los motivos reales detrás del final de un matrimonio de 14 años y dos hijos en común.

Javier Ceriani negó la versión
Javier Ceriani negó la versión de que la actriz mantenía un romance con un bailarín en México. (Infobae México / Jesús Avilés)

Por ahora, lo único cierto es que Angélica Vale reafirma que lo más importante será el bienestar de sus hijos y la discreción ante una etapa de cambios.

El nombre de Julio Ramírez seguirá resonando en la conversación pública, al menos hasta que los protagonistas decidan aclarar el rumbo de sus historias personales.

Temas Relacionados

Angélica ValeJulio RamírezOtto Padrónredes socialesinfidelidaddivorciomexico-entretenimiento

Más Noticias

Entregan maquinaria por 500 mdp para repavimentación en el Oriente del Edomex: estos serán los municipios beneficiados

Entrega forma parte del Plan Integral Oriente

Entregan maquinaria por 500 mdp

México: cotización de apertura del dólar hoy 14 de noviembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Gobierno reporta disminución en consumo de frijol en México, presenta primera feria nacional para promover su comercio

Se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución para difundir sus beneficios nutricionales y fortalecer a los productores mediante degustaciones

Gobierno reporta disminución en consumo

Hallan sin vida a dos presuntos implicados más en el asesinato del alcalde Carlos Manzo; uno es menor de edad

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó esta nueva información proporcionada por la fiscalía estatal

Hallan sin vida a dos

Pati Chapoy pide investigar a políticos de Morena en rechazo a fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La titular de ‘Ventaneando’ no fue la única celebridad de TV Azteca que se pronunció sobre el proceso legal contra Elektra

Pati Chapoy pide investigar a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de los

Qué se sabe de los Hysa, la familia albanesa acusada de nexos con el Cártel de Sinaloa

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy pide investigar a

Pati Chapoy pide investigar a políticos de Morena en rechazo a fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Halago o quemón? Ángela Aguilar causa polémica al celebrar que Nodal “se arregló” para los Latin Grammy 2025

Marco Antonio Solís lanza fuerte reclamo a Bad Bunny en el backstage de los Latin Grammy 2025 | VIDEO

Critican a Christian Nodal por llegar 2 horas tarde a un concierto en California: “Estaba en los Latin Grammy”

La Granja VIP EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 14 de noviembre

DEPORTES

Piojo Herrera revienta contra la

Piojo Herrera revienta contra la prensa tica tras caída ante Haití: “No me toca a mí, güey”

América Femenil, a un paso de la final tras vencer a Chivas: ¿qué sigue para ambos equipos?

Por esta razón Cruz Azul Femenil escribe un capítulo histórico en la Liga MX

Reportan que Benjamín Mora podría estar cerca de salir de Querétaro

Carlos Acevedo reemplazaría a Luis Malagón en el partido de México vs Uruguay