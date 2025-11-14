México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 13 de noviembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Guardar
Consulta el precio de este
Consulta el precio de este día. (Infobae)

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 55.96 dólares por barril este jueves 13 de noviembre, de acuerdo con los datos actualizados diariamente en la página web oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PetroleoMezcla mexicanaMéxico economíamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Congreso de la CDMX celebrará el Día del Pulque, ¿cuándo será?

La producción del pulque mantiene vigentes prácticas agrícolas ancestrales, sostenidas principalmente por productores locales

Congreso de la CDMX celebrará

Beca Rita Cetina 2025: ¿Por qué no habrá pago a los beneficiarios en noviembre y cuándo cae el siguiente depósito?

Los estudiantes reciben sus 1,900 pesos de forma bimestral a través de la Tarjeta Bienestar

Beca Rita Cetina 2025: ¿Por

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul

El futbolista panameño no verá actividad en el juego de Pachuca vs Pumas del repechaje

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para

El boxeo entra al Plan Michoacán: CMB respalda estrategia de paz de Sheinbaum

El organismo deportivo se integra a proyecto social en Michoacán, con acciones comunitarias y programas de prevención

El boxeo entra al Plan

Mexicanos en los Latin Grammy 2025: Natalia Lafourcade suma un premio más a sus vitrinas, Carín León canta con Bunbury y Edgar Barrera destaca por su trabajo con Karol G

México celebró en Las Vegas: Barrera ganó como Mejor Compositor del Año y Carín León brilló en el escenario

Mexicanos en los Latin Grammy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policía de Culiacán asegura vehículo

Policía de Culiacán asegura vehículo y ak-47 tras persecución: no hubo detenidos

El Cártel de Sinaloa enseñó a directivos de empresas a evadir sistemas de control financiero, acusa FinCEN

Cuál era la relación de “El Pilas” con “La China”, presunta integrante del CJNG vinculada con descuartizamientos en Colima

Ejército Mexicano respondió dos agresiones en Elota, Sinaloa: hay 1 detenido

UIF bloquea cuentas de 31 personas y empresas vinculadas con casinos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mexicanos en los Latin Grammy

Mexicanos en los Latin Grammy 2025: Natalia Lafourcade suma un premio más a sus vitrinas, Carín León canta con Bunbury y Edgar Barrera destaca por su trabajo con Karol G

DLD prepara doble concierto en CDMX para finales de año: estas son las fechas y sede

Perros perdidos de José Manuel Figueroa aparecieron en otro estado, a 72 kilómetros de casa: “No sé cómo llegaron allá”

El Bogueto y Fuerza Regida encabezan la lista de canciones favoritas en Spotify México

Cancelan concierto de Junior H en Guadalajara tras cantar narcocorridos en el Palenque de las Fiestas de Octubre

DEPORTES

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul

El boxeo entra al Plan Michoacán: CMB respalda estrategia de paz de Sheinbaum

“Nunca fue intencionado”: DT de Panamá blinda a Carrasquilla tras polémica con Mier

Víctor Velázquez confiesa cómo está Kevin Mier antes de su operación

Francia, nuevo invitado al Mundial 2026 en México, EEUU y Canadá