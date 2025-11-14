Natanael Cano explota ante lo ocurrido con Junior H por interpretar narcocorridos en Guadalajara

El cantante explotó ante la prohibición de interpretar narcocorridos. Créditos: Reuters - AP

Junior H se encuentra en el ojo de la polémica a raíz de su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, donde sorprendió al público y a los organizadores al interpretar “El Azul”, un tema que hace apología al delito.

Ante lo ocurrido, las autoridades de Zapopan, Jalisco, municipio en que se llevó a cabo el evento, dieron a conocer que el intérprete de 24 años debía pagar una multa de más de 30 mil pesos.

De igual forma, no tendría derecho a presentarse en Guadalajara pese a que ya tenía una fecha programada para el 16 de noviembre en Plaza de Toros Nuevo Progreso, evento que fue cancelado la tarde de este 13 de noviembre.

Junior H canta "El Azul" en Palenque de las Fiestas de Octubre en Jalisco. (TikTok)

Junior H comparece ante las autoridades tras interpretar tema que hace apología al delito

Días después de que su interpretación se hizo viral, el cantante de regional mexicano se presentó en la Fiscalía General de Jalisco por presuntamente haber incurrido en apología al delito.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que Antonio “N” acudió a la institución el martes 11 de noviembre tras una cita convocada por el agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social para iniciar una carpeta de investigación.

Asimismo, se dio a conocer una fotografía en la que se observa al cantante de “Lady Gaga” caminando por las instalaciones, tan solo un día después de haberse presentado en Tijuana, un concierto que desató la furia de algunos de sus fans.

Junior H acudió a la Fiscalía de Jalisco. (Fiscalía del Estado sitio web)

Natanael explota ante lo ocurrido con Junior H en Zapopan, Jalisco

A través de sus historias de Instagram, Natanael Cano mostró su molestia ante las medidas tomadas por las autoridades respecto a la interpretación de narcocorridos en eventos públicos.

“Que vergüenza. Todo por cantar música. Ahora quieren que cantemos lo que ellos dicen. Por Dios”, escribió en una de sus instantáneas, mientras que en otra agregó: “Así empiezan estos”.

Después de su polémico mensaje, publicó un breve clip en el que explicó que su punto y lanzó una advertencia para sus seguidores.

"Trucha, plebada, primero es eso, primero que nos digan qué cantar, luego es que nos digan qué vestir, qué escuchar, en qué trabajar, así empiezan estos hasta que se te meten a la cocina", expresó.

Natanael Cano en total desacuerdo por lo ocurrido con Junior H. Crédito cortesía Breakfast Live

Pese a que las historias ya no están disponibles en su cuenta personal, diversos canales especializados en el entretenimiento, como Dayane Chrissel, publicaron las imágenes y los videos que compartió Natanael Cano con su tajante mensaje.