México

Junior H pide disculpas a las autoridades de Jalisco por cantar narcocorridos y reitera su compromiso para su próximo show

El cantante de regional mexicano desató polémica al interpretar temas prohibidos durante su show en el Palenque de las Fiestas de Octubre

La polémica por los narcocorridos
La polémica por los narcocorridos de Junior H reaviva el debate sobre la apología del delito en eventos públicos de Jalisco. (Foto AP/Felix Marquez)

La interpretación de narcocorridos por parte de Junior H durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Zapopan, Jalisco, derivó en su veto en el municipio y una multa económica, así lo informó el alcalde Juan José Frangie.

Dicha sanción responde a la desobediencia del cantante ante la prohibición de interpretar canciones que hagan apología del delito en eventos públicos, una medida establecida después de un incidente con proyecciones de imágenes vinculadas al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación durante otro concierto en abril de 2025.

Durante el show, Junior H interpretó “El Azul” y “El hijo mayor”, temas señalados por hacer referencia al crimen organizado, pese a que previamente había presentado una lista de canciones que no incluía los narcocorridos.

Junior H canta "El Azul" en Palenque de las Fiestas de Octubre en Jalisco. (TikTok)

Concierto de Junior H en Guadalajara es cancelado

Ante lo ocurrido, el cantante tendría prohibido presentarse nuevamente en Zapopan, y deberá pagar una multa de 33 mil pesos. Sin emargo, el intérprete de 24 años tenía programado un concierto el 16 de noviembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, el cual fue cancelado por el Ayuntamiento de Gudalajara.

“No hubo un expediente completo y, por lo tanto, no había condiciones ni siquiera para que se pudiera admitir. Así que no se va a llevar a cabo”, subrayó la alcaldesa Verónica Delgadillo.

Las autoridades municipales rechazaron la realización de un concierto en la ciudad tras detectar irregularidades en el proceso administrativo correspondiente, pues la petición para llevar a cabo el evento se entregó fuera de los plazos establecidos y no cumplió con todos los requisitos exigidos.

La interpretación de 'El Azul'
La interpretación de 'El Azul' y 'El hijo mayor' por Junior H genera polémica y sanciones en Jalisco. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

Junior H se disculpa con las autoridades de Jalisco

El reciente comunicado del cantente de regional mexicano dirigido a las autoridades de Jalisco y a sus seguidores ha reavivado la tensión tras la controversia surgida en su última actuación en Guadalajara.

A través de sus instantenas de Instagram, expresó su deseo de regresar al estado como parte de su próxima gira, titulada México en Lágrimas $ad Boyz Tour 2025, y solicitó el respaldo de las autoridades para poder concretar su presentación programada paara el 16 de noviembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

Junior H reacciona a polémica
Junior H reacciona a polémica en Jalisco. (Instagram)

“Con profundo respeto hacia las autoridades de Jalisco, ofrezco sinceras disculpas y reitero mi compromiso por interpretar temas que hablan del amor y corazones rotos, deseando contar con su apoyo para la próxima presentación programada dentro del estado de Jalisco”, se lee en el comunicado.

