Cancelan concierto de Junior H en Guadalajara tras cantar narcocorridos en el Palenque de las Fiestas de Octubre

El intérprete fue vetado de Zapopan por intérpretar “El Azul” y “El hijo mayor”

El cantante mexicano dio a conocer en un comunicado que su concierto en Guadalajara fue cancelado. (Foto AP/Felix Marquez)

La intriga respecto a la próxima presentación de Junior H en Guadalajara ha llegado a su fin tras el comunicado del artista compartido en sus redes sociales.

A través de sus historias, el intérprete de regional mexicano dio a conocer que su concierto programado para el próximo 16 de noviembre en Plaza de Toros no se podrá realizar en la fecha programada.

“Respeto y acompaño el mensaje de las autoridades del Estado de Jalisco y del Municipio de Guadalajara, así como los esfuerzos que realizan para promover entornos seguros y fomentar que la música sea un entorno seguro”, se lee en el comunicado.

Comunicado de Junior H (Instagram)
Comunicado de Junior H (Instagram)

Por su parte, la empresa Music Live también lanzó un comunicado en el que brindó los detalles sobre la cancelación del concierto, pero dejaron abierta la posibilidad a regresar en un futuro cercano.

“Nos encontramos en comunicación permanente con las autoridades correspondientes para evaluar alternativas y soluciones que beneficien a los fans de Guadalajara”, explicaron.

¿Por qué se canceló el concierto de Junior H en Guadalajara?

Cabe mencionar que la decisión por parte de las autoridades respecto al concierto del intérprete de corridos tumbados está relacionada con su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, donde interpretó dos narcocorridos: “El azul” y “El hijo mayor”.

Junior H canta "El Hijo Mayor" en el Palenque de las Fiestas de Octubre. (TikTok)

Debido a que está prohibido interpretar temas que hagan referencia al crimen organizado, Junior H recibió una multa de 33 mil pesos y la posible cancelación de su concierto en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, sanción que fue confirmada la tarde de este 13 de noviembre.

Días después, el cantante de 24 años ofreció disculpas a las autoridades a través de un comunicado, donde expresó sus deseos de regresar al estado como parte de su gira México en Lágrimas $ad Boyz Tour 2025, prometiendo dejar atrás uno de los géneros que lo llevó al éxito.

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco

La mañana del 12 de noviembre, se dio a conocer que Junior H se había presentado en la Fiscalía General de Jalisco después de haber incurrido en apología al delito por interpretar “El Azul” en su concierto del 28 de octubre.

“Los hechos por los que acudió a rendir declaración ocurrieron en el palenque de las Fiestas de Octubre, por la aparente interpretación del tema ‘El Azul’“, indicó la dependencia.

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco. (Instagram)

Cabe recordar que antes de acudir con las autoridades, el gobernador Pablo Lemus dejó clara su postura sobre lo ocurrido al asegurar: “No se puede volver a presentar aquí en Jalisco. Acuérdense que el que la hace la paga”, sentenció.

