El mejor remedio casero para aliviar la tos de manera natural

Estas preparaciones, en conjunto con la atención médica oportuna, ayudan a aliviar síntomas de enfermedades respiratorias

Aunque infusiones y ungüentos ofrecen alivio temporal, expertos en salud subrayan la importancia de no sustituir la atención médica. Foto: (iStock)

Con la llegada de la temporada más fría y el aumento de enfermedades respiratorias, uno de los síntomas más comunes entre la población es la tos. Aunque este malestar puede tener múltiples causas —desde infecciones virales hasta alergias o irritación por cambios bruscos de temperatura—, muchas familias en México recurren a remedios caseros tradicionales para aliviarlo de manera temporal.

A pesar de ello, es indispensable recordar que estos métodos no sustituyen la atención médica, pero pueden brindar confort mientras se vigilan los síntomas.

Uno de los remedios más populares es la miel con limón, considerada por generaciones como una mezcla que suaviza la garganta irritada. La miel ayuda a lubricar las vías respiratorias superiores, mientras que el limón aporta un toque de acidez que algunas personas asocian con alivio temporal.

Consumida en agua tibia, esta preparación suele utilizarse en hogares como una primera medida ante la tos seca o la que aparece por irritación.

La temporada de frío podría afectar al sistema respiratorio, por lo que es indispensable reconocer que existen diversas causas por las que se genera la tos. Foto. (iStock)

Otro recurso tradicional es el vapor con eucalipto, que consiste en inhalar aire caliente, generalmente a través de un recipiente con agua caliente y hojas o aceite esencial de eucalipto.

La sensación de humedad y la temperatura del vapor pueden ayudar a despejar la congestión nasal y brindar una respiración más cómoda, lo cual, de manera indirecta, puede disminuir la tos. Sin embargo, se debe evitar usar vapor en niños pequeños debido al riesgo de quemaduras o dificultad para manejar el procedimiento.

El té de jengibre también figura entre los remedios caseros más difundidos. Según la práctica tradicional, el jengibre, combinado con miel o limón, ayuda a calmar la irritación en la garganta.

Se consume comúnmente en infusiones preparadas con rodajas frescas del tubérculo. Su sabor picante y aroma característico han mantenido este té como una opción frecuente en diversas regiones del país.

Este remedio casero es esencial para eliminar la tos. Foto: (iStock)

Asimismo, muchas personas recurren al té de manzanilla, conocido por sus propiedades calmantes. Esta infusión caliente, disponible ampliamente en tiendas y mercados, se utiliza para relajar la garganta y ofrecer una sensación de bienestar general, especialmente antes de dormir, cuando la tos suele intensificarse.

Otro remedio tradicional es el uso de mentol o ungüentos aromáticos aplicados en el pecho o en la espalda. Su aroma penetrante puede brindar sensación de alivio para quienes experimentan tos acompañada de congestión nasal, facilitando una respiración más cómoda.

A pesar de la popularidad de estos métodos, expertos en salud advierten que la tos puede tener diversas causas, desde infecciones virales leves hasta enfermedades que requieren atención médica, como asma, bronquitis o influenza.

Por ello, se recomienda vigilar la duración del síntoma y acudir a consulta si la tos persiste por más de una semana, si se presenta fiebre alta, dificultad para respirar o síntomas inusuales.

Mientras tanto, los remedios caseros continúan siendo parte del acervo cultural y cotidiano de miles de hogares, donde la tradición y el cuidado familiar se combinan para brindar alivio temporal durante las temporadas de frío.

