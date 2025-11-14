CCH Sur de la UNAM coloca torniquetes a casi dos meses de asesinato de estudiante

(CUARTOSCURO/Redes sociales)

Días antes de que se cumplan dos meses del asesinato de un menor de edad en el CCH Sur de la UNAM, la dirección del plantel ya colocó dispositivos de seguridad en los diferentes accesos.

Estos son los nuevos torniquetes de seguridad CCH Sur CRÉDITO: CCH SUR/FB

A través de la página oficial de Facebook, el Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Sur de la UNAM mostró la instalación de torniquetes, los cuales cuentan con un lector de credencial.

Anteriormente la dirección del CCH Sur había solicitado la asistencia de la comunidad estudiantil para la toma de fotografía de su credencial. Las imágenes sugieren que el sistema de lectura de credencial del plantel será similar al acceso al transporte público en CDMX con la tarjeta de movilidad integrada.

"Como parte del Proyecto de Seguridad del plantel, se avanza en los trabajos del control de acceso“, se pudo leer.

Hasta el momento aún no hay una fecha de regreso a clases, pero tanto las y los estudiantes como sus familias deberán manetenerse al pendiente en los canales oficiales de comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Alumnos del CCH Sur realizan diversas acciones para pedir justicia por su compañero CCH Sur CRÉDITO: Cuartoscuro

Cabe señalar que el presunto atacante, identificado como Lex Ashton, estuvo matriculado en el CCH Sur, se trataba de un recién egresado quien asistió el 22 de septiembre al plantel para realizar algunos trámites; sin embargo, tras agredir a un menor de edad, se lanzó de un edificio y fue detenido con armas, además de que portaba un cubrebocas con decoraciones de calavera y había publicado mensajes amenazantes en su cuenta de Facebook.

Amenazas y agresiones en la UNAM

Las recientes agresiones y amenazas ocurridas en distintos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han provocado una serie de respuestas institucionales orientadas a preservar la seguridad de su comunidad, detonar investigaciones internas y mantener la continuidad académica bajo esquemas de precaución.

En el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo, la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a un vigilante derribando a dos mujeres —una de ellas en muletas— tras un altercado vehicular, generó interrogantes sustanciales sobre los protocolos de actuación del personal de seguridad y el ambiente dentro del plantel.

El proceso legal interno avanza bajo la normativa universitaria. Se levantaron actas administrativas ante la Unidad Jurídica del plantel para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. La dirección del CCH Vallejo instruyó a los profesores a mantener el contacto virtual con el alumnado mientras se resuelve el procedimiento, aconsejando a la comunidad estar atenta exclusivamente a la información procedente de canales oficiales. De acuerdo con la universidad, la suspensión temporal de las actividades académicas busca facilitar la investigación y salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal.

Frente a la presión de padres y alumnos expresada en distintas plataformas digitales, el CCH Vallejo reiteró el mandato institucional de actuar con transparencia y ofrecer resultados a la brevedad: “Reiteramos el compromiso de esta dirección con su comunidad y por resolver lo más pronto posible esta situación”, indicó el comunicado oficial emitido el cuatro de noviembre.

La preocupación por la violencia y la inseguridad dentro de la UNAM se ha multiplicado a raíz de otras amenazas en diferentes sedes. Personal de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) detectó un mensaje amenazante dirigido a estudiantes de licenciatura, el cual, según la dirección de la Facultad, contenía expresiones violentas y hacía referencia al uso de armas y a la posible transmisión en vivo de alguna agresión.