Estas fueron las publicaciones del presunto agresor de CCH Sur antes de atacar a un compañero

SEP reaccionó al incidente en CCH Sur, donde murió un estudiante (FB/ CCH Sur Oficial)

Un estudiante de CCH Sur atacó a otro alumno con un cuchillo, el menor de edad falleció y el presunto agresor se lanzó desde un edificio, sus piernas quedaron fracturadas y el joven fue detenido.

En redes sociales, comenzó a circular que este estudiante se identificaba con el nombre de Lex Ashton, una cuenta en redes sociales que estuvo activa dos horas antes del incidente en el CCH Sur de la UNAM.

Estas son otras publicaciones del presunto agresor en CCH Sur. (Facebook/Lex Ashton)

De acuerdo con diversas imágenes de la detención y del momento tras lanzarse de un edificio, los objetos y vestimenta coinciden con las fotografías publicadas en dicho perfil de Facebook.

El perfil de Facebook parece haber sido creado a principios de mes, pues su foto de portada la configuró el 5 de septiembre a las 12:34 am, se trata de una ilustración tipo grabado de una calavera con sombrero que dice “Dios me mandó para empeorar la mierda” en inglés. Se trata de un arte publicado por Matt Bailey en X hace tres años.

Estos objetos coinciden con los que fueron encontrados al momento de resguardarlo. (Facebook/Lex Ashton/IDperfil61579885383123)

Su lista de amigos no es pública, pero sigue un perfil llamado Puyomi Chi de un creador de contenido que hace ilustraciones tipo anime.

El perfil cuenta con cinco publicaciones, la primera es una serie de fotografías de él mismo y se realizó al medio día.

En una foto se le ve con vegetación de árboles detrás, sudadera gris con letra “GAP” y un cubrebocas.

Esta es la foto más reciente publicada en el perfil. (Facebook/Lex Ashton/IDperfil61579885383123)

En las otras fotos, el propietario de la cuenta posa dentro de una habitación donde está proyectada una calavera trae puesta una sudadera que dice Bloodbath (baño de sangre), así como un cubrebocas con huesos de calavera. En dos de ellas se retrató con una guadaña en la mano.

La segunda publicación son dos fotografías de objetos sobre un colchón sin funda: la sudadera negra con la leyenda Bloodbath, una guadaña, el cubrebocas o pasamontañas con huesos de calavera, dos guantes, siete botellas de gas pimienta, dos navajas con mango curvo, gafas oscuras de protección y un cinturón con bolsa.

En estas fotos se observa en interior y usando la sudadera con la que habría cometido el acto. (Facebook/Lex)

Parte de estos objetos corresponden con los que fue detenido el presunto agresor del CCH Sur.

El tercer post también fue publicado a medio día y dice “Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”, pero en inglés.

Estas son otras publicaciones del presunto agresor en CCH Sur. (Facebook/Lex Ashton)

la cuarta publicación es una fotografía a contraluz donde el joven aparece con el cubrebocas de calavera, la sudadera negra anterior, las gafas oscuras y de fondo se ve una pared rocosa que podría ser en el perímetro del CCH Sur.