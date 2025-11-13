México

Víctor Velázquez confiesa cómo está Kevin Mier antes de su operación

El portero colombiano será operado esta tarde y se perderá la Liguilla del torneo actual

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - November 8, 2025 Cruz Azul's Kevin Mier receives medical attention after sustaining an injury REUTERS/Henry Romero

La fractura de tibia que sufrió Kevin Mier durante el partido de la jornada 17 entre Cruz Azul y Pumas causó que Víctor Velázquez acudiera a una reunión con la Comisión de Árbitros. A su salida, el presidente de la institución celeste confirmó que habrá sanciones y también reveló el estado de ánimo del portero colombiano, quien se someterá a una operación esta tarde.

El incidente que derivó en la lesión se produjo cuando Adalberto Carrasquilla, futbolista panameño, realizó una entrada sobre la pierna de Mier durante el encuentro, lo que obligó al portero a abandonar el campo y ser sustituido por Andrés Gudiño, su habitual relevo.

Al término de la reunión, Víctor Velázquez anticipó que la directiva evalúa sanciones para Carrasquilla, aunque los detalles sobre la naturaleza y el momento de estas medidas aún no se han definido. “Habrá sanciones, claro, aunque aún no nos dicen cuándo ni cómo, pero habrá”, comentó.

En medio de esta situación, el ingeniero también reveló el estado del portero colombiano y señaló que está muy triste.

Kevin está muy triste, en la tarde lo intervienen", finalizó Velázquez.

Este incidente se suma a una serie de episodios similares que han marcado la historia reciente de la Liga MX, donde las entradas fuertes y las lesiones graves han generado debates sobre la necesidad de endurecer las sanciones y revisar los protocolos de protección a los futbolistas. La situación de Mier, en particular, ha reavivado la discusión sobre la responsabilidad de los jugadores y la respuesta de las autoridades deportivas ante este tipo de hechos.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - November 8, 2025 Cruz Azul's Kevin Mier is carted off the pitch after sustaining an injury REUTERS/Henry Romero

Kevin Mier se perderá el resto del torneo y la Copa Intercontinental 2025

Ahora, el arquero de 25 años se perderá la Liguilla del torneo actual y la Copa Intercontinental 2025 que se disputará en diciembre. Esta ausencia en el arco de Cruz Azul ha transformado el panorama en la portería y ofrece tanto a Andrés Gudiño como a Emmanuel Ochoa la posibilidad de disputar un puesto relevante dentro del plantel. Hasta ahora, Gudiño ha tenido intervenciones ocasionales como arquero titular, aunque sin lograr establecerse de manera definitiva en el cuadro inicial. Entre sus actuaciones más notables se encuentra el duelo ante América en el estadio de Ciudad Universitaria, en el que completó los 90 minutos mostrando un rendimiento sólido.

Foto: Instagram/@andresggp
Foto: Instagram/@andresggp

En cuanto a Ochoa, aún espera su debut como titular oficial con la Máquina, pero su perfil genera optimismo. Su participación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20, donde tuvo un papel sobresaliente, ha fortalecido su proyección. Esta coyuntura permite que ambos porteros exhiban su talento y compitan para quedarse con la titularidad en los próximos partidos.

