Postre fácil de hacer y bajo en calorías: conoce la receta de los duraznos congelados con chocolate

Los postres saludables suelen tener la reputación de ser difíciles de preparar o poco atractivos. No obstante, una alternativa popular entre quienes buscan opciones sencillas y bajas en calorías se destaca cada vez más: los duraznos congelados con chocolate. Esta preparación une la frescura natural de la fruta con el sabor intenso del chocolate, sin exceder las calorías recomendadas para quienes cuidan su alimentación.

La clave de esta receta está en utilizar ingredientes frescos y técnicas simples, lo que permite disfrutar un postre con buen perfil nutricional y sin necesidad de cocinar durante largos periodos. Esta opción puede elaborarse en minutos y es adaptable a distintos gustos y necesidades, añadiendo nueces, semillas o incluso yogur.

Receta de duraznos congelados con chocolate

Ingredientes:

2 duraznos frescos grandes

100 gramos de chocolate semiamargo o chocolate oscuro sin azúcar añadido

1 cucharada de aceite de coco (opcional)

Endulzante bajo en calorías a gusto (si el chocolate no está endulzado)

Toppings (opcional): nueces picadas, semillas o coco rallado

Preparación:

1. Lava los duraznos y córtalos por la mitad para retirar el carozo. Luego divide cada mitad en gajos de tamaño uniforme para lograr un congelado homogéneo.

2. Coloca los gajos sobre una bandeja cubierta con papel manteca, asegurando que no se superpongan. Lleva la bandeja al congelador durante al menos dos horas, hasta que la fruta esté completamente sólida.

3. En un recipiente apto para microondas o a baño María, derrite el chocolate semiamargo junto con el aceite de coco. Mezcla hasta obtener una textura suave.

4. Saca los duraznos congelados del congelador y baña cada trozo en el chocolate derretido, cubriendo solo la mitad de cada gajo para mantener el sabor de la fruta y reducir el aporte calórico.

5. Antes de que el chocolate endurezca, espolvorea los toppings elegidos sobre la parte cubierta. Vuelve a colocar los duraznos sobre la bandeja y congela durante 10 minutos, hasta que el chocolate esté firme.

6. Sirve los duraznos congelados con chocolate directamente del congelador para conservar la textura crocante y refrescante. Es posible almacenar el postre en un recipiente hermético hasta por una semana.

Esta receta permite incorporar fruta fresca en la alimentación diaria y ofrece un postre apto para quienes buscan cuidar el consumo de azúcar. Al personalizar ingredientes y toppings, se ofrece una opción versátil para distintas preferencias y necesidades alimentarias, adaptándose tanto a planes de control de peso como a dietas vegetarianas o veganas.