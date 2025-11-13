México

EEUU sanciona a familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa

Se trata de 27 empresas y personas morales que permitieron el blanqueo de capitales, al tiempo que se eliminaron 10 establecimientos de este tipo para ingresar al sistema financiero estadounidense

La OFAC designó al Cártel
La OFAC designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera por su papel en el tráfico de fentanilo | Jesús Avilés/ Infobae México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como la Red de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitieron una nueva serie de sanciones a la familia mexicana Hysa, quien es señalada de ser propietaria de casinos y restaurantes irregulares que habrían favorecido el blanqueo de capitales y el lavado de dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa.

En el comunicado, las dos dependencias financieras y fiscales más importantes de la Unión Americana “castigaron” a 27 empresas ligadas a este presunto grupo criminal. Sobre esa misma línea, revocaron los permisos a 10 establecimientos de este tipo para ingresar y mantenerse activos en el sistema financiero de los Estados Unidos.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Lavado de dineroCasinosApuestasFamilia HysaPlataformas de apuestasCártel de SinaloaOFACSanciones financierasEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

