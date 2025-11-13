EEUU sanciona a familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como la Red de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitieron una nueva serie de sanciones a la familia mexicana Hysa, quien es señalada de ser propietaria de casinos y restaurantes irregulares que habrían favorecido el blanqueo de capitales y el lavado de dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa.
En el comunicado, las dos dependencias financieras y fiscales más importantes de la Unión Americana “castigaron” a 27 empresas ligadas a este presunto grupo criminal. Sobre esa misma línea, revocaron los permisos a 10 establecimientos de este tipo para ingresar y mantenerse activos en el sistema financiero de los Estados Unidos.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Té de hojas de guayaba y otras plantas altas en vitamina C, ideales para evitar resfriados ante el frío
Durante la temporada de bajas temperaturas, los resfriados y otras afecciones respiratorias incrementan su incidencia.
Día Mundial de la Diabetes 2025: Urge adaptar los centros de trabajo para personas con esta enfermedad en México
Expertos llaman a crear entornos laborales más inclusivos y saludables
Documental de Florinda Meza ya tiene fecha de estreno en México: cuándo y dónde ver su versión de la historia
Atrévete a vivir incluye testimonios inéditos y abre la puerta al lado más desconocido de la actriz icónica
“Ver para soñar”: así funcionará el programa de lentes gratis para escuelas primarias públicas
La SEP lo implementará como parte de la estrategia nacional “Vive saludable, vive feliz”
Sheinbaum presume inversión de más de 7 mil mdp para damnificados por lluvias: “Para los que defendían al Fonden”
La secretaria del Bienestar resalta el esfuerzo institucional desplegado tras el desastre natural
MÁS NOTICIAS