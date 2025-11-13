EEUU sanciona a familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa

La OFAC designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera por su papel en el tráfico de fentanilo | Jesús Avilés/ Infobae México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como la Red de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitieron una nueva serie de sanciones a la familia mexicana Hysa, quien es señalada de ser propietaria de casinos y restaurantes irregulares que habrían favorecido el blanqueo de capitales y el lavado de dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa.

En el comunicado, las dos dependencias financieras y fiscales más importantes de la Unión Americana “castigaron” a 27 empresas ligadas a este presunto grupo criminal. Sobre esa misma línea, revocaron los permisos a 10 establecimientos de este tipo para ingresar y mantenerse activos en el sistema financiero de los Estados Unidos.

