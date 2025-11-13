Detienen en Puebla a “El Shower”, presuntamente está relacionado con la violencia en Huixcolotla

Medios locales reportan que el detenido está presuntramente relacionado con el asesinato de los policías municipales de Huicoxtla. Crédito: X - @SSPGobPue

En una acción coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), se detuvo a Elián Abimael “N”, alias “El Shower” por su presunta relación con hechos violentos registrados en Tecamachalco, Palmar de Bravo y Huixcolotla.

Según informes oficiales, Elián “N” de 25 años de edad fue detenido en la colonia Villa Olímpica, municipio de Puebla.

Además de la detención, se aseguraron cartuchos de uso exclusivo del ejército, dinero en efectivo, envoltorios con aparente droga y un vehículo.

Autoridades precisaron que el acusado, originario de Tecamachalco, contaba con antecedentes penales previos por robo, portación de arma de fuego sin licencia, robo de vehículo y privación ilegal de la libertad.

El reporte oficial indica que “El Shower” fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, con el fin de profundizar en las investigaciones y desarrollar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la cooperación interinstitucional permitió la detención en un punto estratégico de la capital estatal, enfatizando la importancia del trabajo conjunto para inhibir la incidencia delictiva relacionada con la peligrosidad del perfil del detenido.

Las autoridades reiteraron que mantendrán las acciones para el combate a la delincuencia, bajo la administración del gobernador Alejandro Armenta.

Derivado de la detención de “El Shower”, medios locales han señalado que está presuntamente implicado en el asesinato de los tres policías municipales de Huixcolotla que fueron emboscados el pasado domingo 2 de noviembre, sin embargo, esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales, autoridades únicamente han señalado que “presuntamente está relacionado con hechos violentos en Tecamachalco, Palmar de Bravo y Huixcolotla”.

Emboscada a los policías de Huixcolotla

Los policías fueron acribillados en una emboscada por alrededor de ocho agresores. (Redes sociales)

Las cifras de violencia en el llamado Triángulo Rojo de Puebla sumaron un nuevo episodio con el asesinato de tres policías municipales en las primeras horas del domingo dos de noviembre de dos mil veinticinco. De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron en Huixcolotla cuando una color blanco que le bloquearon el paso.

De inmediato, los ocupantes descendieron armados y abrieron fuego, dejando un saldo de 154 disparos sobre la unidad y sus ocupantes.

El ataque ocurrió en una de las regiones con mayor peligrosidad de la entidad, no solo por su histórica actividad delictiva sino también por el constante temor que enfrentan quienes transitan por la zona.

Transportistas han identificado al Triángulo Rojo como un punto crítico para sus operaciones diarias, considerando los reiterados incidentes relacionados con el crimen organizado.

Las víctimas, de esa emboscada fueron Roberto Pérez Trinidad, Arturo Jiménez y Yusami Monterrosas Aguilar.