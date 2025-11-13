México

Colectivo Hasta Encontrarte busca a hija de una de sus integrantes desaparecida en Guanajuato

Los hechos fueron dados a conocer a través de las redes sociales de las personas buscadoras

La desaparición de la joven
La desaparición de la joven identificada como Mariana Valeria Ibarra Ojeda fue dada a conocer a través de las redes sociales del colectivo

El Colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato, pidió apoyo para localizar a la joven de 19 años, Mariana Valeria Ibarra Ojeda, quien además es hija de una de las integrantes de la organización.

Según información proporcionada por el colectivo en sus redes sociales, Mariana salió de su domicilio alrededor de la una y media de la tarde con la intención de realizar una compra en una tienda cercana. Desde ese momento, no se ha tenido noticia de su paradero y no regresó a su hogar.

Ante la falta de contacto, sus familiares intentaron comunicarse con ella por teléfono, pero no obtuvieron respuesta, lo que los llevó a activar el protocolo de búsqueda en vida con el acompañamiento del colectivo.

En la publicación compartida en lña red social Facebook, se informó que al momento de su desaparición, Mariana vestía una bermuda roja y una sudadera gris. Además, cuenta con varios tatuajes que pueden facilitar su identificación: una cereza debajo de los ojos, un pastel con unas manos y una imagen de la Virgen de Guadalupe en el chamorro izquierdo.

“Por favor la Hija de un de nuestras buscadoras desapareció hoy a la 1:30 de la tarde, salió a la tienda y no regreso, si alguien sabe algo favor de contactarnos a la página toda información será tratada con total anonimato”, se lee.

(Colectivo Hasta Encontrarte)
(Colectivo Hasta Encontrarte)

De acuerdo con el Colectivo Hasta Encontrarte, el protocolo de búsqueda en vida se activa de inmediato cuando una persona es reportada como no localizada. Este procedimiento incluye la difusión de la imagen y los datos personales de la persona desaparecida para agilizar su localización.

Horas después de compartir la noticia, el colectivo realizó una actualización en la que afirmaron que se mantienen las labores de búsqueda en la zona donde la joven indicó que asistiría tras salir de su hogar. Además, en un video en vivo que realizaron las integrantes, informaron que la madre de Mariana también está en la búsqueda de otro de sus hijos.

“Es una persona que tiene un hijo que la está esperando en casa, tiene una madre que desafortunadamente ya cuenta con la desaparición de un hijo y tiene una hermana que la están esperando”, se escucha decir a una de las personas buscadoras del colectivo.

La persona integrante del colectivo
La persona integrante del colectivo mostró una fotografía de Mariana durante la transmisión

Hasta el momento ninguna autoridad del estado se ha pronunciado al respecto, ni se ha informado de algún avance en la búsqueda de la joven. Finalmente el colectivo realizó otra publicación en la que se lee lo siguiente:

“Continua en la búsqueda en vida de Valeria. Si sabes algo de su paradero comunícate a la página toda información se maneja de manera anónima”.

